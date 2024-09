Kan kanker worden opgespoord met een bloedonderzoek?

In een bloedonderzoek kan heel wat worden gecontroleerd, maar kunnen ze er ook kanker mee opsporen? We vroegen het aan de huisarts.

Wat kun je allemaal laten controleren in je bloed?

Rode en witte bloedcellen, zuurstof, hormonen, vitamines, mineralen… Allemaal worden ze vervoerd via je bloed. In je bloed kan dan ook heel wat worden gecontroleerd, zoals:

lever-, nier- en schildklierfunctie

hemoglobinegehalte (te weinig = bloedarmoede)

cholesterol

suikers (om diabetes vast te stellen)

zouten (belangrijk voor je vochtbalans en bloeddruk)

infecties en ontstekingen

allergieën

seksueel overdraagbare aandoeningen

vitaminen en mineralen, al is daar niet meteen een bloedonderzoek voor nodig. “Tenzij je klachten hebt en een extreem dieet volgt, veganistisch eet of net een heel grote vleeseter bent”, vertelt huisarts Anouk Buelens-Terryn. “Dan kun je in samenspraak met je arts je bloed laten controleren op eventuele tekorten. Het allerbelangrijkste blijft een gevarieerd eetpatroon, met genoeg groenten en fruit. Probeer aan je levensstijl te werken zonder dat je daar bloedresultaten voor nodig hebt. Gezond eten en voldoende bewegen zijn veel meer waard dan bloedresultaten die misschien geen volledig beeld weergeven.”

Kan een bloedonderzoek kanker opsporen?

Dr. Anouk Buelens-Terryn: “Met een bloedonderzoek kun je nooit zomaar kanker opsporen. Er zijn heel wat waarden die verhoogd kunnen zijn om andere redenen dan kanker, dus er is niet altijd reden tot paniek. Maar omgekeerd geldt ook: je bloed kan perfect normaal zijn, terwijl zich toch ergens iets verschuilt. Met bloedaanvragen moet dus voorzichtig worden omgesprongen, om een vals gevoel van (on)gerustheid te voorkomen. Ga bij twijfel of klachten altijd langs bij je huisarts.”

Wanneer is een bloedonderzoek nuttig?

“Er wordt dikwijls te veel waarde gehecht aan een bloedonderzoek. Sommigen zien het als een volledige check-up, maar dat klopt niet helemaal. Enerzijds omdat je niet alles in het bloed kunt zien, anderzijds omdat een bloedonderzoek pas nuttig of relevant is in bepaalde situaties.”

Uit: Libelle 22/2024 – Met dank aan huisarts dr. Anouk Buelens-Terryn

Dit vind je misschien ook interessant:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!