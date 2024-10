Helemaal normaal is het, om regelmatig geen zin te hebben in seks. Sommigen hebben nu eenmaal een laag libido, of hebben wat meer prikkels nodig om in de stemming te geraken. Hoe kun je je libido op een natuurlijke manier verhogen?

Waarom een laag libido?

Een laag libido, of minder zin in seks, kan verschillende redenen hebben.

Denk maar aan hormonale veranderingen als gevolg van anticonceptiemiddelen of de menopauze. Oestrogeen zorgt voor een verhoogde gevoeligheid tijdens het vrijen, progesteron houdt je zin in seks op peil en testosteron verhoogt je lustgevoel. Een disbalans of vermindering in deze hormonen kan je libido doen dalen.

Ook vaginale problemen , zoals vaginale droogte als gevolg van hormonale schommelingen, kunnen je libido verlagen omdat je minder van seks kunt genieten.

Stress, slaapproblemen, vermoeidheid, stemmingswisselingen, relatieproblemen, onrustige gevoelens, druk om te vrijen… Allemaal voorbeelden van emotionele factoren die ervoor kunnen zorgen dat je minder zin hebt in seks.

Onevenwichtige voeding, veel suikers, alcohol, roken … Ze zijn niet alleen slecht voor je gezondheid, maar kunnen ook een invloed hebben op je libido.

Ten slotte kan bepaalde medicatie, zoals antidepressiva, je seksdrive beïnvloeden.

Wisselend libido? Compleet normaal!

Soms veel in seks, soms helemaal niet. Het is normaal dat je libido over een periode van een maand maand heen en weer schommelt. Voor veel vrouwen is hun libido nauw verbonden met hun cyclus en de manier waarop hormonen stijgen en dalen gedurende de maand.

Heb je meer seksdrive rond je eisprong (gemiddeld twee weken voor de start van je volgende menstruatie)? Logisch, want je lichaam is er biologisch op ingesteld om zwanger te worden, en dus meer zin te hebben in seks. Minder zin rond je maandstonden? Ook dat kan perfect, want je lichaam gaat in rustfase en heeft energie nodig om te menstrueren.

Hoe je libido verhogen?

1. Communicatie = alles

Open communicatie is van onschatbare waarde: praat over je eigen gevoelens, en probeer ook die van je partner te begrijpen. Hoe zien jullie seksuele verlangens eruit? Wat vinden jullie opwindend, en wat helemaal niet? Wanneer vinden jullie het fijn om seks te hebben? En waar? Onderschat ook het belang van voorspel niet: misschien heb je wat meer tijd nodig om opgewonden te geraken? Bespreek samen wat jullie definitie van voorspel is. Zoenen, knuffelen of elkaar bevredigen? Door elkaar beter te begrijpen, zorgt dit voor meer vertrouwen en verbondenheid. En dat kan je plezier én libido verhogen.

2. Boost je zelfvertrouwen

Hoe je over jezelf denkt, heeft een invloed over hoe je over seks denkt. Bewegen kan helpen om je zelfvertrouwen te boosten: je werkt aan een gezond lichaam en er komen heel wat feelgood stofjes in je hersenen vrij. Doe vooral waar jij je goed bij voelt, en waar jij denkt dat het je zelfvertrouwen ten goede komt: is dat sporten? Een leuke outfit? Een creatieve hobby? Een goed gesprek met iemand die je vertrouwt?

3. De juiste voeding

Voeding kan je zin in seks stimuleren of juist negatief beïnvloeden. Een aantal libidostimulerende voedingsmiddelen om vaker op het menu te zetten zijn:

Oesters

Zwarte chocolade (puur, met tenminste 70% cacao)

Ananas

Gember

Aardbeien

Watermeloen

Vijgen

Granaatappel

Spinazie

Avocado

4. Voldoende vitaminen en mineralen

Zorg er in ieder geval voor dat je alle vitaminen en mineralen binnenkrijgt om je lichaam gezond te houden. Sommige zijn moeilijk op te nemen met voeding alleen, en dan kunnen kwalitatieve supplementen een verschil maken. Neem ze echter niet zomaar in, maar vraag eerst raad aan je huisarts of gynaecoloog.

Een mineraal om in het bijzonder naar uit te kijken is zink. Dit mineraal zorgt voor een normaal behoud van testosteron in je bloed en dit wordt in verband gebracht met een hoger libido.

5. Probeer stress te verminderen

Stress heeft een grote invloed op je libido en kan ervoor zorgen dat je minder van seks geniet, omdat je moeilijk kunt ontspannen. Kan helpen: yoga, ademhalingsoefeningen en meditatie.

6. Slaap voldoende

Te weinig slaap zorgt dikwijls voor minder energie. Energie die je lichaam nodig heeft om te functioneren, waardoor er maar weinig kan overblijven om te vrijen. Als je uitgerust bent, gaat in het algemeen alles beter en merken de meeste vrouwen dat hun libido stijgt. Idealiter slaap je tussen zes en acht uur per nacht. Lukt dit moeilijk? Probeer dan, indien mogelijk, overdag een dutje te doen. Een powernap van twintig minuten kan wonderen doen!

7. Check je anticonceptie

Voor velen zijn hormonale anticonceptiemiddelen de juiste keuze om een zwangerschap te voorkomen. Maar dat is niet voor iedereen zo, want ze hebben ook heel wat bijwerkingen, zoals de kans op een lager libido. Dat heeft te maken met een verandering in je hormonenhuishouding.

Denk je dat jouw (prik)pil, staafje of hormoonspiraal een invloed heeft op je libido? Overweeg dan, in samenspraak met je huisarts of gynaecoloog, een andere vorm van anticonceptie. Steeds meer vrouwen kiezen voor natuurlijke anticonceptie, waarbij je je eisprong en vruchtbare dagen voorspelt op basis van je menstruatiecyclus, basale lichaamstemperatuur en cervixslijm.

8. Vrij regelmatig

Regelmatig vrijen hélpt om je libido te verhogen: je lichaam maakt hormonen aan die een positieve invloed hebben op je libido, en bovendien houdt het de vaginale spieren elastischer. Dat kan ook als je geen partner hebt: als alleenstaande vrouw is het net zo belangrijk om seksuele gevoelens te onderhouden, en dat kan bijvoorbeeld met seksspeeltjes. Belangrijk blijft om vooral te doen waar jij je comfortabel bij voelt.

Bronnen: Guud Woman en Chris Van Gaver, menopauze en -kinderwensconsulente

