We weten het al even: yoga doet je lichaam en geest goed. In deze yogareeks toont Lien Matthijs, kinesitherapeute, manueel therapeute en yogadocente, enkele oefeningen die kunnen helpen om specifieke klachten te verhelpen. Vandaag: yoga om stress te verminderen.

Mentale en fysieke rust

Yoga-experte Lien Matthijs: “Yoga is een bewegingsvorm die erg effectief is om mentale en fysieke stress aan te pakken. Vooral voorovergebogen houdingen waarbij het hoofd zich lager dan het hart bevindt, stimuleren het rustsysteem van ons centraal zenuwstelsel. Deze houdingen maken het makkelijker om de aandacht naar binnen te keren en af te leiden van de piekergedachten in ons hoofd.

In combinatie met een trage, diepe ademhaling zorgt dit voor een daling van de hartslag en bloeddruk, en minder stress tot gevolg. Bovendien zorgen rustige vormen yoga voor vrijstelling van hormonen zoals serotonine die inwerken op onze gemoedstoestand (en we kunnen al eens humeurig zijn als we gestrest zijn, natuurlijk).”

Yoga om stress te verminderen

Yoga kan helpen om je gedachtestroom te vertragen en je lichaam te ontspannen. Lien toont je in bovenstaande video drie oefeningen: de boomhouding (vrksasana), liggende twist (Supta matsyendrasana) en gebroken kaars (viparita karani). Adem in, adem uit, kom tot rust en voel hoe de stress zachtjes uit je lichaam verdwijnt.

Yoga-experte: Lien Matthijs (lieniyogini.be en instagram.com/lieniyogini) • Camera en montage: Hans De Groef • Met dank aan Coffice voor de videolocatie (cofficemechelen.be).

