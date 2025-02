Vraag aan de diëtiste: zijn menopauzekilo’s onvermijdelijk?

Extra kilootjes zijn misschien wel één van de vervelendste bijwerkingen van menopauze. Zijn ze echt onvermijdelijk? En hoe blijf je dan op gewicht? We vroegen het aan diëtiste Sanne Mouha.

Omgaan met menopauzekilo’s: dit zegt de diëtiste

Sanne Mouha: “Sowieso verandert je lichaamsbouw tijdens de menopauze. Die wordt appelvormig, met meer vetopslag op de buik. Daarnaast zijn vier à vijf kilo extra menopauzekilo’s deels onvermijdelijk. Dat komt enerzijds door je veranderende hormoonhuishouding, maar ook doordat deze periode vaak gepaard gaat met belangrijke veranderingen in je leven. Je gaat minder werken, hebt meer tijd voor sociale gelegenheden – lees: eten en drinken – en gaat wat minder bewegen. Sluimerkilo’s liggen zo al snel op de loer.

Gezond eten, is dus belangrijker dan ooit. Omdat je stofwisseling vertraagt en je dus minder calorieën nodig hebt, is het ook slim om je porties te verkleinen én om zo vaak mogelijk te bewegen. Je boost op die manier je metabolisme, zorgt voor sterkere botten en verkleint de kans op hart- en vaatziekten, bijkomende risicofactoren vanaf de menopauze.”

Onze expert

Sanne Mouha heeft een diëtistenpraktijk in Berchem en is verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Ze ging dieetkunde studeren, omdat ze al heel haar leven gefascineerd is door de effecten van voeding op je lichaam. Ze schreef intussen vijf (kook)boeken, waarvan ‘Alles wat je moet weten over eten’ (uitg. Lannoo) haar recentste is. Sanne is een veelgevraagd voedingsexpert bij tv-programma’s zoals ‘Factcheckers’ en ‘De Tafel Van Gert’, en heeft een rubriek in Het Laatste Nieuws.

