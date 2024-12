7x fabels over de menopauze

Wanneer we aan menopauze denken, denken we vaak aan minder leuke dingen als opvliegers. Maar natuurlijk komt er veel meer bij kijken dan dat, en daar wordt enorm veel rond gespeculeerd. Wat is nu echt, en welke fabels over de menopauze doen de ronde?

Feiten en fabels over de menopauze

1. De menopauze begint sowieso rond je vijftigste

Dat hangt allemaal van je lichaam af. Sommige vrouwen krijgen te maken met de vervroegde menopauze, en dan heb je de late vogels die er pas mee geconfronteerd worden rond hun zestigste.

De meeste vrouwen belanden wel rond hun 40ste in de overgang, de periode waarbij het lichaam heel geleidelijk van vruchtbaar naar onvruchtbaar verandert. Officieel is een vrouw in de menopauze exact één jaar na de laatste natuurlijke menstruatie (gemiddeld rond 51 à 52 jaar).

2. Opvliegers zijn het eerste signaal van de menopauze

Opvliegers zijn een belangrijk signaal van de overgang, maar vermoeidheid, gewichtstoename en acne kunnen soms zelfs eerder verschijnen. Ook een onregelmatig wordende menstruatiecyclus kan als signaal worden gezien.

3. Als je maandstonden pas laat begonnen zijn, zul je pas laat in de menopauze zitten

Integendeel, de kans is dan net groter dat het vroeger begint. Maar exact kunnen weten wanneer, is natuurlijk nog steeds niet mogelijk. Je eigen moeder als indicator gebruiken is vaak goed, ga dus bij haar eens na wanneer het bij haar allemaal begonnen is. Weetje: roken kan de menopauze vervroegen, terwijl alcohol en meerdere zwangerschappen het mogelijk kunnen verlaten.

4. Minder zin in seks is de grootste klacht tijdens de menopauze

Seksuologe en menopauzeconsulente Barbara Van Esbroeck: “Ik zie in mijn praktijk veel vrouwen met seksuele klachten, maar vaak is dat maar een klein stukje van de puzzel. De impact van de menopauze reikt veel verder, en zorgt vaak ook voor mentale klachten. Vrouwen raken door de overgang in de war, weten niet meer goed wie ze zijn en voelen zich daardoor slecht in hun vel.

Een daling in het oestrogeen vaak de boosdoener: dat hormoon stimuleert vrouwen in hun drang om voor anderen te zorgen. Als de dosis van dat ‘zorghormoon’ afneemt tijdens de overgang, voelen veel vrouwen zich plots niet meer goed in hun zorgende rol als moeder, partner en dochter. En dat terwijl ze rond hun vijftigste, wanneer de menopauze begint, vaak nog volop in die zorgende rol zitten: voor hun hulpbehoevende bejaarde ouders, voor hun puberende kinderen, op hun werk… Veel vrouwen worstelen dan ook met die mentale verandering.

In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot een intern conflict: eigenlijk willen ze meer tijd vrijmaken voor zichzelf, los van die zorgende rol. Maar ze staan zichzelf dat niet toe, omdat het niet strookt met hun zelfbeeld dat ze doorheen de jaren hebben ontwikkeld. Over dat intern conflict nadenken, praten en ermee in het reine komen is eigenlijk minstens zo belangrijk als de fysieke klachten van je menopauze aanpakken.”

5. Elke vrouw krijgt door de menopauze minder zin in seks

Barbara Van Esbroeck: “Dat klopt zeker niet, want lust en seksuele opwinding zijn individueel bepaald. Voor sommige vrouwen heeft de menopauze, en de bijhorende hormoondaling, inderdaad een negatieve invloed. Dat komt omdat seks nu eenmaal nauw samenhangt met onze hormonen. Maar: zin in seks zit minstens zo hard tussen je oren. Bij veel vrouwen hangt hun opwindingsgevoel eigenlijk vooral af van externe factoren, zoals liefde, aanrakingen en affectie. Zij zullen dan ook minder libidoverlies ervaren tijdens de overgang.”

6. Na de menopauze raakt je liefdesleven sowieso in het slop

Barbara Van Esbroeck: “Fout! Voor veel mensen staat de overgang, en ouder worden in het algemeen, gelijk aan minder zin in seks. Terwijl dat echt niet zo hoeft te zijn: je kunt de overgang ook net als een uitnodiging zien om weer meer tijd en ruimte te maken voor je liefdesleven.

Bij veel koppels wordt seks tegen hun vijftigste naar het achterplan verbannen, omdat ze het te druk hebben met hun job en hun gezin. Seks wordt dan al gauw als een extra luxe gezien, iets dat wegvalt als andere dingen onze aandacht opeisen. En dat is jammer, want affectie en liefde zijn net de bouwstenen van het gezinsleven. Door opnieuw meer aandacht te besteden aan je partner, krijgt je leven ook meer glans. Dat hoeft trouwens niet gelijk te staan aan passionele of hevige seks. Evengoed kan het om verbinding, lieve zorgen, aantrekking en verleiding gaan.”

7. De menopauze is alleen een zaak voor de vrouw

Barbara Van Esbroeck: “Nee, want ook voor de partner kan de menopauze een verwarrende periode zijn, zeker op seksueel vlak. Veel mannen in mijn praktijk vertellen dat ze hun vrouw niet meer herkennen tijdens de overgang: ze is plots nukkig, heeft last van stemmingswisselingen en wijst hem af. Omdat hij geen idee heeft wat ze precies doormaakt tijdens de menopauze, weet hij zich op den duur geen houding meer aan te meten in de relatie. Daarom vraag ik vrouwen die bij mij langskomen met overgangsklachten altijd om hun partner mee te nemen naar onze gesprekken. Op die manier kunnen ze weer naar elkaar toegroeien en elkaar duidelijk maken wat er precies scheelt.

Communicatie, daar draait het dus om: als je als vrouw met je partner praat over bijvoorbeeld de pijn die je voelt tijdens het vrijen, kun je samen naar een oplossing zoeken. Het is wel belangrijk dat je partner met die lichamelijke veranderingen wil rekening houden tijdens het liefdesspel. Voor sommige koppels kunnen dat soort gesprekken best confronterend zijn, zeker als je gewend was om elkaar zonder woorden aan te voelen in bed. Ik zie dan ook vaak dat mensen rond hun vijftigste nog moeten leren om echt over hun seksleven te praten. Dat gaat natuurlijk met een beetje schaamte gepaard in het begin. Maar erover praten is beter dan het probleem gewoon doodzwijgen, toch?”

