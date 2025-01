Migraine of clusterhoofdpijn, wat is het verschil?

Migraine en clusterhoofdpijn, wie er last van heeft, weet hoe verschrikkelijk pijnlijk beide vormen van hoofdpijn zijn. Maar hoe weet je nu of je het een of het ander hebt? De hoofdpijnspecialist vertelt het ons.

Sommige mensen denken dat clusterhoofdpijn een bepaald type migraine is, maar dit klopt helemaal niet. Hoofdpijnspecialist Koen Paemeleire zet de verschillen op een rij.

Clusterhoofdpijn: niet hetzelfde als migraine

– De aanvallen van clusterhoofdpijn zijn in vergelijking met migraine ‘relatief’ kort, onbehandeld duren ze meestal ongeveer een halfuur, tot maximum drie uur. Veel mensen hebben tussen de 1 à 4 aanvallen per dag, maar het kunnen er ook acht zijn. De hoofdpijnfase bij migraine duurt van enkele uren tot zelfs 2 à 3 dagen.

– Clusterhoofdpijn komt typisch voor aan één kant, vanuit het oog en is (nog) veel heviger dan bij migraine. Veelvoorkomende kenmerken bij migraine zijn, naast de hoofdpijn, misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en geluid.

– Waar een migrainepatiënt snakt naar rust, wordt iemand met clusterhoofdpijn doorgaans net heel rusteloos. Patiënten wrijven over hun hoofd, trekken aan hun haar, lopen rondjes, willen met hun hoofd tegen de muur bonken… De rusteloosheid begint soms al vóór de aanval.

– Bij migraine zijn er veel meer triggers dan bij clusterhoofdpijn, zoals een maaltijd overslaan, vermoeidheid, menstruatie of stress. Een trigger die bij beide vormen van hoofdpijn een aanval kan uitlokken, is alcohol.

– Zuurstof werkt zeer goed bij clusterhoofdpijn, maar niet bij migrainepatiënten.

– Clusterhoofdpijn komt vaker voor bij mannen, zo’n 2 à 3 mannen op 1 vrouw. Bij migraine is de verhouding omgekeerd omdat oestrogenen daar een rol in spelen.

Meer tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!