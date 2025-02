Migraine: wat is het en wat kun je eraan doen?

Migraine is meer dan hoofdpijn. Maar hoe maak je nu precies het onderscheid tussen een gewone hoofdpijn en migraine? En wat kun je doen als je last hebt van migraine?

Wat is migraine?

Migraine is meer dan hoofdpijn. Het is een chronische hersenaandoening waarbij de patiënt lijdt aan herhaaldelijke aanvallen van zeer ernstige pijn, die vaak bonzend of drukkend is, en typisch aan één zijde van het hoofd.

Daarnaast zijn er vaak andere klachten zoals:

misselijkheid;

gevoeligheid voor licht en geluid;

of spraakproblemen.

Sommige migrainepatiënten ervaren ‘aura’s’, waarbij een deel van het gezichtsveld troebel wordt en een tijd uitvalt. Er zijn heel veel verschillende soorten hoofdpijn en migraine. Qua frequentie spreken we van episodische migraine, met minder dan 14 hoofdpijndagen per maand en chronische migraine, met meer dan 15 hoofdpijndagen per maand, waarvan 8 met migraineaanvallen.

Eén migraineaanval, vier fases

1. Waarschuwingsfase

De waarschuwingsfase begint zo’n 24 tot 1 uur vóór de migraine en gaat gepaard met stemmingswisselingen, emoties, veel dorst, hunkeren naar bepaalde voeding, nekpijn…

2. Aurafase

De aurafase kan vóór of tijdens de hoofdpijnfase optreden. Patiënten ervaren ‘aura’s’, zoals een doof gevoel, tintelingen, wazig zien, lichtflitsen of moeite met praten en op woorden komen.

3. Hoofdpijnfase

De hoofpijnfase zit bij migraine telkens aan één kant van het hoofd, maar die kant kan per aanval wisselen. Een migraineaanval duurt tussen de 4 en de 72 uur. De hoofdpijn gaat vaak samen met misselijkheid en gevoeligheid voor licht en geluid.

4. Herstelfase

De herstelfase van migraine is een aanslag op het lichaam. Na de aanval volgt er dus een herstelfase van vermoeidheid, verwardheid, zwaarmoedigheid en zwakte. Die kan 1 tot 2 dagen duren.

Zo gaat het (een beetje) beter

Bij de neuroloog

Er zijn veel hoofdpijn- en migrainesoorten met verschillende triggers en symptomen, gaande van spanningshoofdpijn over onder andere (hormonale) migraine tot clusterhoofdpijn. Het is belangrijk om je hoofdpijn te laten onderzoeken door een neuroloog. Zo’n onderzoek bestaat meestal uit een CTscan, MRI en EEG. Daarnaast wordt er vaak aan de patiënt gevraagd om een hoofdpijndagboek bij te houden. Op basis daarvan kan de neuroloog een juiste diagnose stellen.

Aanvalsmedicatie

Migraine valt niet te genezen. Er bestaat enkel medicatie om de symptomen te onderdrukken en dragelijker te maken. In de eerste plaats wordt er gewerkt met ‘aanvalsmedicatie’ die zo snel mogelijk moet worden toegediend. Als de aanval en de pijn al te ver gevorderd zijn, is er geen andere optie dan wachten tot de aanval voorbij is.

Aanvalsmedicatie werkt bij de ene aanval al na een uur en bij de andere aanval helemaal niet. Naast de klassieke pijnstillers zoals paracetamol (bijv. Dafalgan, Excedryn), NSAID’s of ontstekingsremmers (bijv. Ibuprofen), worden voor migraine vaak ‘triptanen’ (bijv. Sumatriptan, Zolmitriptantabletten en Imitrex-injecties) voorgeschreven.

Preventieve medicatie

Wie lijdt aan meerdere migraineaanvallen per maand kan op advies van de neuroloog preventieve medicatie krijgen. Tot nu toe waren de meest bekende bètablokkers en Topiramaat. Dat helpt voor een deel van de patiënten, maar het aantal bijwerkingen (vermoeidheid, gewichtsverlies of -toename, desoriëntatie…) zorgt er soms voor dat patiënten er weer mee stoppen.

Maar er zijn ook nieuwere, baanbrekende medicijnen op de markt zoals CGRP-remmers (Emgality, Aimovig, Ajovy), waarbij de patiënt zich maandelijks een injectie toedient. De bijwerkingen zijn vaak milder en hoewel het niet voor iedereen werkt, zijn sommige patiënten hierdoor zelfs migrainevrij. Let wel, deze medicijnen zijn enkel verkrijgbaar en terugbetaalbaar onder strikte voorwaarden en na een grondige analyse en opvolging door een neuroloog.

Pfizer bracht onlangs met Vydura het eerste middel op de markt dat aanvals- én preventieve medicatie combineert. De medische wereld is voortdurend bezig met onderzoek om migraine te verlichten, er ís dus hoop!

Uit: Libelle 08/2023. Tekst: Manon van Aerschot.

Ook over migraine:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!