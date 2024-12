Narcisme: kun je narcistisch worden of is het aangeboren?

Narcisme is een (vaak gevaarlijke) persoonlijkheidsstoornis. Maar kun je narcistisch worden? Of is narcisme aangeboren? Wij vroegen het aan psychologe Peggy Broos.

Hoewel we allemaal weleens een narcistisch trekje hebben, wordt het pas problematisch wanneer we van een narcistische persoonlijkheidsstoornis spreken. “Mensen die eraan lijden zijn enorm egocentrisch en zullen er alles aan doen om zichzelf beter dan de ander te doen voelen”, verklaart Peggy Broos, klinisch psychologe en relatietherapeute. “Vaak ten koste van de ander, door die helemaal onderuit te halen.”

Verkeerd rolmodel

In de wetenschap is men er niet honderd procent over uit hoe narcisme precies in elkaar zit, maar zeker is wel dat een stukje van de stoornis aangeboren is en een stukje ontwikkeld. “Bij narcistische ouders is de kans bijvoorbeeld vrij groot dat het kind ook een narcistische persoonlijkheidsstoornis of op zijn minst narcistische kenmerken zal ontwikkelen”, licht Broos toe. “Je zit zowel met die erfelijkheid als het rolmodel. Narcistische ouders zullen bijvoorbeeld, door hun narcistische gedrag, hun kind vaak tekortschieten in aandacht en liefde. Daardoor ontstaat er een bepaalde gekwetstheid waarmee dat kind op een bepaalde manier moet omgaan. De aangeleerde manier is vaak de narcistische manier. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht…”

Erfelijkheidsfactor

Toch hoeft dat niet per se altijd zo te zijn. “Het gebeurt niet altijd dat kinderen die erfelijkheidsfactor hebben. Zij zullen dan andere manieren zoeken om met dat narcisme van hun ouders om te gaan. Bij hen zie je vaak het complementaire gedrag van narcisme, namelijk dat ze zich ondergeschikt en pleasend opstellen om conflicten te vermijden.

Of er is bijvoorbeeld maar één narcistische ouder. De andere kan dan het kind warmte, liefde en geborgenheid geven en het kind zo helpen om zo goed mogelijk te kunnen omgaan met het gedrag van de narcistische ouder, waardoor hij of zij niet per se narcisme zal ontwikkelen.”

Meer artikels over psycho & relaties:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!