Ben jij iemand die mensen niet graag ontgoochelt en die altijd ingaat op voorstellen, traktaties of uitstapjes, ook al heb je geen zin of tijd? Met deze tips lukt het je wél om vaker ‘nee’ te zeggen.

‘Nee’ zeggen

Het woord ‘nee’ associëren we vaak met negativiteit, dus slikken we het soms te vaak in. Maar af en toe is het toch belangrijk dat je eens aan jezelf denkt, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk. Vaak zeg je ‘ja’ om de situatie makkelijker te maken, omdat je energie op is of gewoon om anderen te plezieren. Maar soms moet je daardoor wel dingen doen waar je zelf geen zin in hebt. Het resultaat? Je hebt het gevoel dat anderen mee je leven bepalen.

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. ‘Nee’ zeggen is net heel bevrijdend voor jezelf én voor anderen: je komt op voor wat jij wilt en anderen zullen je respecteren als een persoon met een eigen mening. Je zult je beter in je vel voelen, krijgt meer energie en beseft dat het helemaal oké is om af en toe wat gas terug te nemen. Je bent eerlijk en komt op voor jezelf en dat is een héél fijn gevoel.

9 tips om vaker ‘nee’ te zeggen

Hoeveel keer heb jij al ‘ja’ gezegd terwijl je het eigenlijk niet wilde? Word bewust van je eigen denkpatroon en leer vaker ‘nee’ te zeggen met deze tips.

Besef dat ‘nee’ zeggen mag: zelfs al staat er niks in je agenda, dan nog heb je het recht om ‘nee’ te zeggen als iemand je om een gunst vraagt. Het is jouw tijd, jij beslist erover. Antwoord niet te impulsief als iemand je iets vraagt, maar zeg dat je erop terugkomt. Daardoor heb je zelf de tijd om de dingen op een rijtje te zetten. Hou het simpel: hou je ‘nee’ zo eenvoudig mogelijk en onderbouw ‘m niet met uitgebreide verontschuldigingen. Een simpele ‘nee, dan kan ik niet’ is genoeg. Alle verdere details geven de vraagsteller speling om te onderhandelen naar een ‘ja’. Verontschuldig je niet meteen: als je iets weigert, hoef je je niet altijd te verontschuldigen. Wees gerust: door eens iets te weigeren, gaan mensen jou echt niet anders bekijken. En als ze dat wel doen, zijn ze je tijd en aandacht eigenlijk niet waard. Je mag van idee veranderen: je hebt al toegezegd, maar beseft dat je jezelf daarmee eigenlijk in de problemen hebt gewerkt? Vervelend, maar ook dan mag je nog ‘nee’ zeggen. Verwittig de ander dan wel zo snel mogelijk, zodat die tijd heeft om een nieuwe oplossing te zoeken. Zeg ook ‘nee’ met je lichaamstaal: kijk de ander aan, zit of sta rechtop en spreek duidelijk. Zo komt je ‘nee’ overtuigend over en zal de ander niet blijven aandringen. Leer van anderen: op welke manier zeggen anderen ‘nee’ en hoe komt het bij je over? Zo leer je hoe je op een fijne, respectvolle manier kunt weigeren. Oefen in de praktijk: voelt een ‘nee’ onwennig, oefen dan eerst in je eentje. Zeg hardop ‘nee’ tot het overtuigend klinkt. Probeer het dan uit in gemakkelijke situaties waarin weinig op het spel staat. Zeg bijvoorbeeld ‘nee’ tegen je hond of tegen je man. Wees gul als het kan: als je schuldgevoel gaat knagen, ga dan eens na hoe vaak je wél klaarstaat voor anderen. Vertrouw hierop. Het vermindert schuldgevoelens en maakt je zekerder op de momenten dat je echt ‘nee’ wilt zeggen.

