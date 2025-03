Positief in het leven staan: 8 gouden tips

Is jouw glas altijd halfvol? Heb jij (bijna) elke dag je roze bril op? Proficiat! Dan ben jij één en al positiviteit. Heb je daarentegen de neiging om snel te focussen op de minder leuke kanten van het leven? Geen nood! Positief zijn kun je leren. Met deze tips haal je de optimist in jezelf naar boven.

Positieve vicieuze cirkel

“Eerst even dit: positief zijn, is niet hetzelfde als naïviteit. Het is een mindset waarbij je ondanks tegenslagen toch oog blijft hebben voor wat er goed gaat”, zegt Daan Gielen, stafmedewerker geestelijke gezondheidsbevordering bij het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw.

“Positiviteit is de vaardigheid om niet negatiever te denken dan strikt noodzakelijk is. Wat niet betekent dat je nare gebeurtenissen en pijnlijke gevoelens kunt uitsluiten. Perfect geluk bestaat niet, zoals ook duidelijk wordt weergegeven door de oranje bol in de geluksdriehoek. Zelfs eeuwige optimisten worden geconfronteerd met de scherpe kanten van het leven. Alleen kunnen zij dit met hun positieve kijk beter een plaats geven. Meer zelfs: wie positief in het leven staat, ervaart meer positieve gevoelens, wat het makkelijker maakt om optimistisch te zijn. Een positieve vicieuze cirkel dus!”

“Wanneer je positief denkt, geloof je dat je tegenslagen niet in de hand hebt, terwijl je fijne gebeurtenissen wél zelf kunt bepalen: ‘Doordat ik het zo heb aangepakt, draaide het goed uit.’ Je beseft dat positieve zaken van langere duur zijn, terwijl vervelende dingen voorbijgaan: ‘Nu is het zo, maar morgen gaat het vast beter.’ Een optimist weet bovendien dat negatieve gebeurtenissen altijd betrekking hebben op iets specifieks en niet op het leven in het algemeen: ‘Deze opdracht lukte niet goed, maar dat betekent niet dat de rest ook fout gaat.’”

Technieken voor een positievere mindset

Hoe positief je in het leven staat, is voor een deel genetisch bepaald. Maar dat betekent niet dat je er niks aan kunt veranderen. Er zijn een aantal methodes en technieken die je kunt toepassen om je mindset richting positiviteit te duwen.

Uiteraard is dat geen one size fits all. Bekijk wat bij jou past en wat voor jou werkt. Weet ook dat dit geen mirakeloplossingen zijn. Een positieve blik kweek je niet op 1-2-3. Het is een proces dat tijd vraagt. Maar met deze tips kom je al een heel eind:

1. Hou een dankbaarheidsdagboek bij

Door bewust stil te staan bij alles waarvoor je dankbaar bent, benadruk je de positieve gevoelens die daarbij horen. Je kunt op deze manier fijne momenten en gebeurtenissen herbeleven en positieve emoties opnieuw voelen, waardoor ze versterkt worden. Je blik klaart dan letterlijk op. Schrijf deze zaken neer in een dagboekje en neem de tijd om het echt te ervaren. Wat doet het met je? Hoe voelt dat? Ben je dankbaar voor een ander? Door erbij stil te staan (en het eventueel zelfs uit te spreken), kan jouw band met de ander versterkt worden. En als je weet dat je verbinding met anderen ook bijdraagt aan je geluksgevoel, dan boek je dubbele winst!

2. Wees de best mogelijke versie van jezelf

Of liever: beeld je in dat je dat bent. Stel jezelf voor in de toekomst. Daar leef je je droomleven. Je hebt alles bereikt en je hebt er hard voor gewerkt. Voel hoe trots je bent op jezelf! Wentel je in deze positieve gevoelens. Beleef ze, voel ze. Door welke elementen van deze droomwereld voel je je het gelukkigst? Dat toont je wat je écht belangrijk vindt en wat je wilt bereiken. Vraag jezelf af welke stappen je kunt zetten om hier naartoe te werken. Weet dat elk stapje telt. Perfect zijn hoeft echt niet.

3. Koester mooie momenten

Leuke dingen meemaken, positieve gevoelens ervaren, genieten: het doet ons allemaal heel erg deugd. Stel je nu eens voor dat je dat heerlijke gevoel éxtra hard beleeft. Dat noemen we koesteren of savouring: het bewust beleven van het gevoel en het moment. Je positiviteit krijgt daardoor een boost én je kunt die fijne emotie later weer oproepen en opnieuw beleven. Daardoor worden die gevoelens waardevoller, grootser en echter en beschermen ze tegen de negatieve gevolgen van bijvoorbeeld stress. Je kunt dat doen door een beleving bewust op te merken, die als het ware te proeven of er een mentaal snapshot van te nemen. Zo leg je het écht vast op de gevoelige plaat.

4. Deel positiviteit met anderen

Mensen zijn sociale wezens. Dat betekent dat we anderen nodig hebben. In kwade, maar natuurlijk ook in goeie dagen. Door mooie momenten te delen, krijgen ze meer gewicht. Net als de positieve gevoelens die ze oproepen. Dat kan gaan over het moment live samen beleven, maar evengoed over er achteraf over vertellen. Net als bij koesteren, open je het potje positiviteit dan voor een tweede keer. Hier kan je ook inzetten op de kracht van sociale media, die zeker een rol kunnen spelen in je positieve mindset. Let wel op dat je op die zaken focust die bijdragen tot je positieve blik en niet op de dingen waarvan jij denkt ze te missen, terwijl anderen ze wel lijken te hebben.

5. Wees mindful

Bij mindfulness richt je je aandacht op het hier en nu en oordeel je niet over gedachten en gevoelens die opkomen in je hoofd. Door extra stil te staan bij positieve gebeurtenissen en emoties kunnen ze worden versterkt. Loving-kindness-meditatie helpt je om na te denken over je warme gevoelens voor andere mensen en voor jezelf. Je richt je blik dus actief en bewust op de positieve zaken des levens.

6. Breng humor in je leven

Het klinkt misschien wat oubollig, maar lachen is wel degelijk gezond! Als je lacht, kun je bijna niet anders dan positief denken.

7. Vergeef anderen

Wanneer je boos bent op iemand of wrok ervaart, kan dat je hele denken en voelen overnemen. Het negatieve primeert, waardoor je blik ook negatiever en pessimistischer kan worden. En dat heeft een impact op je gemoed. Door de ander te vergeven, ontdoe je jezelf van het gif dat wrok is. Je creëert weer ruimte voor positiviteit. Bovendien zorg je er zo voor dat de band met de ander hersteld kan worden.

8. Wees mild voor pessimisten

Optimistisch in het leven staan is niet zo eenvoudig. Zeker als je weet dat je genen er een grote rol in spelen. Het is dus voor een deel geluk hebben. Bovendien hebben ook de context en omstandigheden waarin je leeft, een groot aandeel in zowel je geluksgevoel als in je vermogen om positief te zijn. Als je financiële situatie en/of je gezondheid bijvoorbeeld niet zo goed is en je verliest ook nog je job, is het moeilijk om positief te blijven. Voor mensen met een aanleg tot pessimisme is het belangrijk om hun blik actief en bewust te verplaatsen. Optimisten kunnen hen hiermee helpen door hen hún kant van het verhaal te tonen en aan te geven dat het heus niet altijd zo negatief hoeft te zijn.

Lees ook:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!