Jeuk, geïrriteerde huid of pijn bij het plassen: veel symptomen van een vaginale infectie zijn niet van de poes. Voorkomen is beter dan genezen, daarom geven we je 5 onverwachte triggers voor kwaaltjes aan de vagina en tips om ze te vermijden.

1. Infectie door suiker?

Als je een zwak hebt voor al wat zoet is, kreeg je het waarschijnlijk al te horen: te veel suiker is niet gezond. Maar wist je ook dat suikerrijke voeding een rol speelt in de gezondheid van je intieme zone? Hoewel een vaginale infectie vaak nog een bijkomende oorzaak heeft, kan de glucose in suikerrijke voeding vaginale infecties bevorderen. Als je te veel suiker binnenkrijgt, komt die uiteindelijk in je bloed terecht. Omdat doorheen de vagina uitzonderlijk veel bloedvaatjes lopen, kan glucose ervoor zorgen dat de van nature aanwezige gistcellen uitgroeien tot een schimmel.

Een suikerarm voedingspatroon is daarom de gouden tip als je regelmatig last hebt van infecties. Easy on the sugar, honey!

2. Opletten met antibiotica

Neem je een antibioticakuur voor een (andere) bacteriële infectie? Dan dreigt er onheil voor je vagina. Vaginale infecties, zoals de candidaschimmel, komen vaak voor bij vrouwen tijdens of na een antibioticakuur. Omdat deze medicatie alle bacteriën elimineert, worden ook de goede bacteriën in je vagina aangevallen. Zonder die beschermende bacteriën krijgen andere schadelijke organismen vrij spel om te groeien.

Een pretje is het niet, maar zo’n schimmelinfectie na antibiotica gaat in de meeste gevallen vanzelf over omdat de balans zichzelf herstelt. Bij twijfel, heftige symptomen of blijvend ongemak ga je uiteraard naar de dokter voor advies en eventuele medicatie. Stond je vagina al eerder in vuur en vlam na een antibioticakuur? Dan is de kans groot dat je bij de volgende dosis opnieuw wordt getroffen. Een gewaarschuwde vrouw…

3. Zeep (ja, ook die speciaal voor de vagina)

Ook al lijkt het een goed idee om je vagina te reinigen met zeep, het doet meer kwaad dan goed. Van zodra je een product gebruikt dat met de pH-waarde van je vagina rommelt, zeep dus, is het hele zaakje al gauw ontregeld. Zelfs een waslotion speciaal voor de intieme hygiëne is volledig overbodig. Meer nog, doordat ze vaak zeep, geur- of andere onnodige stoffen bevatten kunnen ze irritatie in de hand werken en bijdragen aan (schimmel)infecties. Je vagina houdt zichzelf perfect schoon en hoeft al die poespas niet. Het gebied rondom de vagina gewoon wassen met water is voldoende voor een ‘kattenwasje’.

Het idee dat de hele schaamstreek onfris is en hoort te ruiken naar een hyacintenbos is trouwens schadelijk voor zowel vrouw als vagina. Een licht zure en/of ietwat muffe geur is normaal voor elke vagina. Volgens gynaecologen is een normale geur doorgaans ook tot een afstand van 30 cm merkbaar. Als de geur opvallend scherp is of anders is dan gewoonlijk, is er mogelijks meer aan de hand.

Hoe was je je vagina dan wel? Lees alle tips voor de intieme hygiëne

4. Inlegkruisjes, maandverbanden en tampons

Zijn inlegkruisjes, maandverbanden en tampons niet juist bedoeld voor de intieme zone? Juist, maar toch bevatten ze stoffen die irritatie of allergische reacties kunnen opwekken. Bepaalde synthetische bestandsdelen zijn echter noodzakelijk voor hun absorberend vermogen. Een product met katoen lijkt de meest veilige optie, maar het is jammer genoeg een van de meest bespoten gewassen op aarde. Gelukkig is de hoeveelheid van die irriterende stoffen zo laag dat je je geen zorgen hoeft te maken over schadelijke gevolgen.

Het zijn vooral de overbodige kleur- en geurtoevoegingen waar geen enkele vagina blij van wordt. Inlegkruisjes, maandverbanden of tampons zijn niet als vanzelf spierwit en hoeven al zeker niet te worden opgesmukt met kleurrijke tekeningen en bloemengeur. De vagina moet, letterlijk, niet worden verbloemd. Zeker geurtoevoegingen brengen je vaginale flora helemaal in de war met alweer mogelijke infecties als gevolg.

De meeste vaginale kwaaltjes worden veroorzaakt door verkeerd gebruik van de absorberende producten. Het is erg belangrijk om een inlegkruisje of maandverband minstens elke 3 à 4 uur te vervangen, ook al is het product niet verzadigd. Tampons hoor je na 4 tot 6 uur te verwisselen. Als je dat niet doet, krijgen kwalijke bacteriën de kans om te groeien en zo infecties te vormen. Vooral bij tampons is er ook het risico op het ernstige toxic shock syndroom, ook wel de tamponziekte.

Enkele tips helpen om de kans op kwaaltjes te voorkomen:

Vermijd geparfumeerde items , ook tijdens je menstruatie.

, ook tijdens je menstruatie. Kies voor een hypoallergeen product of voor eentje met gecertificeerd biologisch katoen.

of voor eentje met gecertificeerd biologisch katoen. Gebruik ’s nachts liever maandverband dan tampons.

dan tampons. Gebruik producten die zo weinig als nodig absorberen. Koop dus liever geen superabsorberende maandverbanden of tampons als dat niet nodig is.

5. Ondergoed, niet altijd lief voor je vagina

Slecht nieuws voor fans van sensuele lingerie, want ook die verleidelijke zijden slip kan zorgen voor vaginale kwaaltjes. Omdat stoffen zoals zijde, nylon of spandex amper lucht doorlaten kan je huid niet ademen. Vocht en zweet kunnen geen kant uit, waardoor de bijhorende bacteriën blijven groeien. Ook een spannende (onder)broek of vochtige slip na het sporten hebben hetzelfde effect.

Voor je vagina is de katoenen slip de absolute winnaar. Katoen laat je huid ademen en zorgt ervoor dat de zuurtegraad minder snel wordt verstoord. Wacht nog even voor je al je synthetische onderbroeken de deur uit gooit. Omdat ze sneller drogen dan een katoenen exemplaar, zijn ze uiterst geschikt voor tijdens het sporten. Gevoelige huidjes letten wel best op, want synthetische stoffen kunnen wel dermatitis of ontsteking van de huid veroorzaken.

Een allerlaatste slip-tip: slaap zonder ondergoed. Je produceert ’s nachts heel wat zweet en afscheiding die door je onderbroek gevangen blijft in de gevoelige schaamstreek. Daardoor wordt het daar beneden al snel een broeihaard van bacteriën. Geen onderbroekenlol, dus!

