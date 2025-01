Intieme hygiëne: zo draag je goed zorg voor je vagina

Om je vaginale flora in evenwicht te houden, is het belangrijk om aandacht te besteden aan intieme hygiëne. Maar hoe pak je dat nu precies aan? Zó zorg je goed voor je vagina.

De juiste pH-waarde

De pH-waarde van je vagina is erg belangrijk voor je intieme gezondheid. De zuurtegraad bedraagt in ideale omstandigheden 4,5 pH en bepaalt het evenwicht aan goede melkbacteriën, ook wel lactobacillen genoemd. Het melkzuur of witverlies dat de bacillen afscheiden, zorgt ervoor dat slechte bacteriën zich niet te veel kunnen ontwikkelen. Met andere woorden: het houdt het hele ecosysteem van je vagina gezond en in balans.

De zuurtegraad kan uit balans geraken door verschillende factoren, zoals een tekort of teveel aan oestrogeen, je menstruatie, een zwangerschap, de menopauze, medicatie zoals antibiotica, diabetes, seksuele betrekkingen en intieme hygiëne. Een verstoorde zuurtegraad kan leiden tot vervelende kwaaltjes: denk maar aan een bacteriële vaginose of een vaginale schimmelinfectie.

Intieme hygiëne

Om een gezond evenwicht in stand te houden, is een goede intieme hygiëne van onschatbare waarde. Door op de juiste manier zorg te dragen voor je vagina, houd je het natuurlijke ecosysteem in balans.

1. Je vagina wassen

Je vagina op de juiste manier wassen is de eerste stap. Dat doe je best maximum 2 keer per dag, want in principe is je vagina zelfreinigend. Dit betekent dat de goede bacteriën in je vagina zélf de zuurtegraad in balans houden.

Was enkel de uitwendige zone van je vagina met een beetje lauw water. Gebruik zeker geen gewone zeep, douchegel, badschuim, shampoo, handzeep of dergelijke producten. Ze bevatten ingrediënten die te agressief zijn voor je vagina en kunnen de zuurtegraad aantasten.

2. Intieme hulpmiddeltjes

Doekjes, sprays en zelfs parfum: de mogelijkheden om je intieme zone op te frissen, zijn eindeloos. Je vindt ontelbare producten in de winkelrekken, maar toch let je beter op. In principe heeft je vagina niet meer nodig dan een dagelijks wasje met lauw water. Sommige intieme producten kunnen irritatie en jeuk veroorzaken, en leiden tot de ontwikkeling van schimmelaandoeningen rond de vulva en in de vagina.

Gebruik je toch graag een zeep? Kies dan voor een neutrale formule zonder parfum met een aangepaste pH.

3. Losjes en ademend

Laat je vagina ademen. Letterlijk! Draag elke dag schoon ondergoed en let erop dat je kleding niet te strak zit. Vermijd synthetische stoffen, zeker als je veel zweet of als het warm is. Spannend of schurend (synthetisch) ondergoed kan leiden tot irritatie.

4. Geen parfums

Hou je intieme zone weg van parfums. Kies dus voor toiletpapier en menstruatieproducten zonder parfum, en laat ook wasverzachter achterwege. Was je ondergoed liever met een neutraal, eventueel hypoallergeen wasmiddel.

5. Van voren naar achteren

Veeg na een toiletbezoek het toiletpapier van voren naar achteren. Zo vermijd je dat de bacteriën van je stoelgang in je vagina terechtkomen, wat het risico op een blaasontsteking verhoogt.

6. Douchen na het zwemmen

Hou je badpak of bikini na het zwemmen niet te lang aan. Badmode is vaak niet-luchtdoorlatend en bovendien bevordert vocht de toename van bacteriën. Ook zout en chloor kunnen een schadelijke invloed hebben op je intieme regio, waardoor een douche aangeraden is. Spoel je vagina af met lauw water en dep zachtjes, maar goed droog.

7. Menstruatieproducten

Evident, maar belangrijk: kies altijd voor ongeparfumeerde inlegkruisjes, maandverband en tampons en vervang ze regelmatig. Een menstruatiecup mag je wel langer laten zitten. Of probeer eens een menstruatieslip.

Aarzel niet om je arts of gynaecoloog te contacteren als je last hebt van kwaaltjes door een verstoorde vaginale flora.

Bron: Gyn & Co

