Zo motiveer je jezelf om ’s ochtends te sporten

Steeds meer mensen kiezen ervoor om ’s ochtends voor het werk te sporten, eerder dan ’s avonds laat. Toch kan het wel moeilijk zijn wanneer de wekker je veel te vroeg uit je bed rinkelt. Met deze tips stap je al snel met het goede been uit bed!

’s Ochtends sporten is om vele redenen een goed idee. Niet alleen worden je plannen ’s morgens minder snel in de war gestuurd, het heeft ook een positief effect op je lichaam! Zo zou je meer vet verbranden als je ’s ochtends aan het sporten slaat. En bovendien is het ook beter voor je nachtrust.

Maar zo vroeg van tussen je lakens rollen om de sportschoenen aan te strikken, dat is niet altijd even makkelijk. Wij geven je enkele tips waardoor je gezwind je bed uit springt!

1. Drink geen alcohol de avond ervoor

Niets zo moeilijk om ’s ochtends op te staan, als je de avond ervoor wat bent doorgezakt. Zelfs een kleine hoeveelheid alcohol voel je de daaropvolgende ochtend. Die twee glaasjes wijn tijdens een etentje kunnen jou, en je intentie om vroeg te sporten, makkelijk de das omdoen!

Toch een avondje tafelen gepland voor je ochtendtraining? Drink dan zeker genoeg water voor je gaat slapen.

2. Wees voorbereid en leg sportspullen klaar

’s Morgensvroeg in allerijl een geschikte sportoutfit bij elkaar rapen, is niet zo bevorderlijk voor je motivatie. Want als je niet zo’n vroege vogel bent, is elk excuus goed om knusjes nog wat te snoozen. Sporten is een routine, net zoals tanden poetsen dat ook is.

Leg de avond voordien al je sportkleren klaar, en maak eventueel je tas met daarin een handdoek, douchespullen, een flesje water en eventueel iets om te eten. Bekijk de dag ervoor ook even welk weer het wordt, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Zo kun je zonder al te veel nadenken meteen in je sportoutfit springen.

3. Vroeger gaan slapen = vroeger opstaan

Niet iedereen is een ochtendmens, maar je kunt je lichaam wél trainen om wat vroeger uit de veren te kunnen. Op tijd onder de wol kruipen is een goede eerste stap.

Ons lichaam kan om met een verandering van één uur – het is dus geen goed idee om van de ene dag op de andere drie uur vroeger te gaan slapen. Je kunt je lichaam immers niet dwingen om zo vroeg al in slaap te vallen. Hoe doe je het dan wel?

Verander je slaapritme met een halfuurtje per keer. Ga vanavond een halfuur vroeger slapen en sta een halfuur vroeger op. Dit hou je aan voor een week.

per keer. Ga vanavond een halfuur vroeger slapen en sta een halfuur vroeger op. Dit hou je aan voor een week. De week daarna doe je alles nog een halfuurtje vroeger. Dat hou je dan vol tot je het gewenste tijdstip bereikt hebt.

Belangrijk: probeer dit ritme zoveel mogelijk aan te houden in het weekend. Je lichaam heeft er geen idee van dat het weekend is. Urenlang uitslapen is dus niet bevorderlijk. Een variatie van maximaal 2 uur rond het uur dat je normaal slaapt, is ideaal.

4. Zoek een sportmaatje

Soms blijft het moeilijk om jezelf te verplichten op te staan. Wat sociale druk kan je nog net (letterlijk) een extra duwtje geven om je uit bed te krijgen. Zoek een vriend of vriendin die ook de intentie heeft om ’s ochtends te sporten. Als jullie samen afspreken, motiveer je elkaar en kun je even babbelen. Zo krijg je een mentale opkikker en wat frisse moed.

Jullie hoeven zelfs niet fysiek af te spreken. Misschien is het voor jou al een hulp om een uur af te spreken en een work-out te kiezen die jullie beiden synchroon thuis zullen doen. Als je weet dat er iemand op jou zit te wachten, denk je vast twee keer na voor je je wekker afduwt.

5. Met of zonder ontbijt?

Uit onderzoek blijkt dat sporten voor het ontbijt een positief effect kan hebben op je lichaamsvet. Het kan dus een goed idee zijn om zonder ontbijt uit de startblokken te schieten.

Heb je snel last van een flauwte, dan is een licht ontbijtje zeker aan te raden. Ontbijten voor het sporten kan er namelijk voor zorgen dat je meer energie hebt tijdens het sporten en minder snel licht in je hoofd wordt. Denk dus goed na voor of het voor jou interessant is om het ontbijt zomaar uit te stellen.

Ontbijt gezond en kies voor iets licht. Best zijn producten die langzaam koolhydraten afgeven zodat je voldoende energie hebt tijdens je work-out. Een schaaltje magere yoghurt of een banaan is bijvoorbeeld geschikt. Nadien zorg je best voor een steviger ontbijt, want waarschijnlijk heb je door de inspanning honger gekregen.

6. Hou het leuk!

Het is belangrijk om iets te doen dat je oprecht leuk vindt, anders hou je het niet vol. Als je uitkijkt naar iets, dan spring je automatisch opgewekter en energieker uit bed!

Wissel voldoende af. Ga de ene ochtend bijvoorbeeld joggen en plan de andere ochtend een zwemsessie in. Dat houdt het leuk en gevarieerd. Stel een doel voor ogen: conditie opbouwen, spiermassa kweken of vijf kilogram afvallen, bijvoorbeeld. Zo heb je iets om naartoe te werken. Als dat geen motivatie geeft! Luister naar muziek. Niets zo motiverend als een energiek deuntje in je oren tijdens het sporten. Sport niet té intensief. Drie keer per week een halfuur beweging geeft je gezondheid al een flinke boost. En dat klinkt toch wel haalbaar, niet?

En tot slot: bedenk je maar eens welke voordelen een ochtendsportsessie biedt. Je focus doorheen de dag is groter, je verbrandt meer calorieën én je hebt ’s avonds tijd voor andere dingen. Om nog maar te zwijgen over de voldoening die zo’n work-out je geeft!

Bronnen: womenshealthmag.com, sport.nl

