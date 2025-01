Meer motivatie om te sporten? 15 tips!

Goed begonnen, is half gewonnen. En beginnen met sporten is altijd een topidee om je fysieke én mentale gezondheid te boosten! Maar volhouden op de lange termijn? Dat is dikwijls een ander paar mouwen. Een aantal tips om die motivatie om te sporten te (blijven) vinden.

Met deze 15 tips vind je de motivatie om te sporten

Meer bewegen is gemakkelijker gezegd dan gedaan, en daarom riepen we Libelle’s Fitplan in het leven: een kant-en-klaar en haalbaar schema waarmee jij in vier weken tijd de beste en fitste versie van jezelf wordt. Het plan bevat twaalf leuke work-outvideo’s, drie per week, die telkens maar een kwartiertje duren.

Aan motivatie dikwijls geen gebrek, maar hoe zorg je ervoor dat je het op de lange termijn volhoudt?

Met stip op één: kies een sport die je graag doet. Dat is en blijft de beste garantie om het te blijven doen. Probeer verschillende sporten uit, alleen of in groep, om te ontdekken wat je fijn vindt. Wissel voldoende af. Niemand zegt dat je altijd dezelfde sport moet doen. Afwisseling zorgt voor variatie, en dat word je minder snel beu. Sport niet té intensief. Drie keer per week een halfuur beweging geeft je gezondheid al een flinke boost. Forceer jezelf niet te veel en luister altijd naar je lichaam. Voldoende rust is minstens even belangrijk. Zorg dat je over het juiste materiaal beschikt, zoals goede loopschoenen. De kans op blessures is veel kleiner en het voelt een pak comfortabeler aan. Spoor je vrienden of vriendinnen aan om mee te doen: samen (of apart) sporten motiveert je om niet af te haken. Stel een doel voor ogen. Wil je conditie opbouwen, spiermassa kweken of je algemeen beter in je vel voelen? Kies je sport én je frequentie op basis van je doelen en zorg ervoor dat ze realistisch zijn.

Werk eventueel met een trainingsschema. Zo staan je streefdoelen op papier en heb je iets om naartoe te werken. Zorg voor een plan B. Als je eens geen zin hebt om te hardlopen, dan kun je misschien wél gaan wandelen of fietsen. Iets is beter dan niets! Bouw langzaam op. Je zult niet gelukkig worden van in één keer 5 kilometer te lopen zonder training, waardoor je sneller zult afhaken. Een nieuwe gewoonte leer je best aan door op te bouwen en rustig uit te breiden. Beloon jezelf. Met een nieuwe sportoutfit bijvoorbeeld, want ook dat werkt extra motiverend om vol te houden. Speel motiverende muziek. Selecteer je favoriete playlist, stop je oortjes in en knallen maar! Verwerk je work-out in je dagroutine. Laat sporten een onderdeel worden van je routine, net zoals boodschappen doen. Op die manier is het makkelijker om vol te houden. Wees niet te streng voor jezelf. Voel je je niet kiplekker, of heb je écht geen zin? Skip dan deze work-out, want het is de bedoeling dat je er ook plezier aan beleeft… Maar plan ‘m dan wél in op een ander moment. Stop met vergelijken. Jezelf spiegelen aan anderen heeft weinig zin: iedereen is uniek en elk lichaam is anders. Focus je vooral op jezelf en jouw vooruitgang. Schrijf je vooruitgang op. Tijden, gewicht, centimeters… Waar je naar streeft, komt steeds meer in zicht. En daar doe je het uiteindelijk allemaal voor, toch?

Heel veel succes!

Lees ook:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!