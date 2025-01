Bewegen is goed voor je lichaam en geest. Het maakt je lichaam sterker, soepeler en helpt je mentaal ontspannen. In deze nieuwe reeks helpen wij je samen met fitcoach Delphine Steelandt op weg.

Delphine Steelandt is voedingsdeskundige en sportcoach. Ze ontwikkelde Libelle’s Fitplan en schreef intussen acht boeken over sport en gezondheid, waaronder #FitBody, #FitPlus en The Right Mindset, om je te helpen naar het ultieme evenwicht tussen gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen, en het creëren van de juiste mindset.

SOS ‘kipfilet-armen’

Het blijft een lastige zone om te verstrakken, die armen. Als vrouw is dit dan ook, samen met je heupen en billen, dé plek waar je snel vet opslaat. In combinatie met een vermindering in spiermassa en je huid die met de jaren slapper wordt, duiken de welbekende zwabberende ‘kipfiletjes’ onder je bovenarmen op.

Wil je jouw armen graag zo strak mogelijk houden? Dan kun je een aantal adviezen opvolgen die goed zijn voor je algemene gezondheid. Behoud een gezond gewicht, eet gezond en gevarieerd (vooral eiwitten stimuleren de spiergroei), beperk suikers en bewerkte voeding, rook niet en bescherm je huid tegen de zon om vroegtijdige huidveroudering te voorkomen.

Doe ook regelmatig aan cardio- en krachttraining: met cardiotraining verbrand je vet en met krachttraining kun je spiermassa opdoen. Delphine Steelandt toont je alvast een aantal makkelijke oefeningen om je boven- én onderarmen te verstrakken.

Oefeningen voor strakkere armen

1. Boksen

Ga stevig rechtop staan. Maak vuisten en boks, met een lichte knik in je ellebogen, intensief naar voren. Hou je schouderbladen goed naar achteren en probeer dit één minuut vol te houden. Deze oefening pakt niet alleen je armen, maar ook je borstspieren aan.

2. Armen strekken

Strek je armen helemaal omhoog. Maak korte vuisten afwisselend met volledig gestrekte handen. Hou er een vloeiend tempo in gedurende één minuut. Deze oefening zorgt voor mooie onderarmen!

3. Weerstand

Voor een strakke biceps buig je je arm en breng je je vuist naar je schouder. Met je andere hand geef je weerstand.

4. Opduwen

Wil je de achterkant van je bovenarmen aanpakken? Deze zone train je door al zittend jezelf op te duwen. Ga zitten op de rand van de zetel of een bankje en kom naar voor. Adem diep door, zak door je armen en duw jezelf op. Hou dit één minuut vol en herhaal drie keer.

Productie en uitvoering: Delphine Steelandt • Camera en montage: Jill Verheyden

