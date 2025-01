Stoppen met alcohol: hoe pak je het aan?

Op 1 februari is het opnieuw Tournée Minérale, de actie die je bewustmaakt van de risico’s van alcohol en aanzet om een maand geen druppel aan te raken. Graag (tijdelijk) stoppen met alcohol? Wij vroegen aan professor Geert Dom hoe je dat aanpakt.

Na het feestgedruis is februari traditiegetrouw de maand van Tournée Minérale: een maand stoppen met alcohol. Zin om mee te doen? Prof. Dr. Geert Dom beantwoordt al je vragen.

Wie is expert Geert Dom? Prof. Dr. Geert Dom is psycholoog, hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen en auteur van het boek ‘Een nuchtere kijk op alcohol’. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de verslavingszorg.

Waarom is stoppen met alcohol een goed idee?

Geert Dom: “Alcohol brengt heel wat risico’s met zich mee. In de eerste plaats voor je gezondheid: je maakt onder andere meer kans op kanker, hart- en vaatziekten en angsten of depressies. De lijst is lang, het gaat om meer dan 200 punten. Kort gezegd heeft alcohol een invloed op elke lichaamsfunctie. Maar daarnaast zijn er ook nog de maatschappelijke gevaren: dronken mensen krijgen sneller conflicten, worden gemakkelijker slachtoffer van misbruik en als ze in de wagen stappen, wordt het ook gevaarlijk voor anderen. Toch raad ik niet noodzakelijk aan om nooit meer een druppel te drinken, tenzij er sprake is van een alcoholprobleem. Een gewoonte veranderen is niet zo evident, en veel mensen zien het idee van nooit meer alcohol drinken simpelweg niet zitten.”

Stoppen is niet nodig, tenzij er sprake is van een verslaving. Toch heeft iedereen er baat bij bewuster met alcohol om te gaan

Eén maand klinkt niet veel. Hoeveel nut heeft zo’n actie als Tournée Minérale?

Geert Dom: “Eén maand is inderdaad niet zo veel, maar na enkele weken treden er toch al veranderingen op. Mensen geven aan beter te slapen en meer energie te hebben, bijvoorbeeld. Natuurlijk hangt het effect af van hoeveel je ervoor dronk. Keek je regelmatig te diep in het glas, dan zul je sneller effecten voelen dan wanneer je slechts af en toe een glaasje dronk. Maar dat is geen reden om het niet te doen.

Daarnaast valt vooral op dat deelnemers achteraf ook hun alcoholgebruik aanpassen. Ze drinken bijvoorbeeld minder of drinken enkel nog in het weekend. En dat kan al een groot verschil maken.”

We zijn sociale dieren: door vrienden of familie op te roepen om mee te doen, wordt het gemakkelijker

De hamvraag: hoe pak je het aan?

Eigenlijk is het een kwestie van doen. Met deze vier tips wordt het ongetwijfeld een succes.

1. Maak er iets positiefs van

Denk niet: ‘ik mag een maand niets drinken’, maar wel: ‘ik ga een maand lang gezonder leven’. Zie het met andere woorden niet als een straf, maar als een gezonde uitdaging.

2. Creëer sociale druk

We zijn sociale dieren, schreeuw daarom van de daken dat je graag een maand of langer niet meer drinkt. Betrek familie of vrienden die deel willen nemen of vraag ze om je zeker geen alcohol te serveren.

3. Experimenteer met lekkere alternatieven

Van gemberdrankjes tot alcoholvrije bieren of wijnen: er zijn tegenwoordig heel wat alternatieven op de markt. Maak er een fijn experiment van om te testen welke jou het meest kunnen bekoren.

4. Doe aan zelfreflectie

Ga voor jezelf na wat de rol van alcohol is in je leven. Op welke momenten drink je graag, hoe vaak drink je en zit er misschien een routine in? Maak een plan voor na Tournée Minérale. Eén maand geen alcohol is mooi, maar het heeft meer effect als je achteraf je gewoontes aanpast.

Voor wie toch graag een glaasje drinkt: tot hoeveel glazen beperk je jezelf best?

Geert Dom: “In België ligt de norm op tien eenheden per week. Dat is een zelfgekozen grens die varieert per regio. In Canada wordt er bijvoorbeeld aangeraden om helemaal niets te drinken. Maar tien vind ik een goede richtlijn. Uit onderzoek blijkt trouwens wel dat de gezondheidsrisico’s exponentieel toenemen. Dat wil dus zeggen dat als je 20 eenheden drinkt, je gezondheidsrisico niet verdubbelt, maar zelfs verdrie- of viervoudigt. Dat geldt natuurlijk niet als je dat slechts één keertje doet.

Het is trouwens geen goed idee om die tien drankjes op te sparen voor een feestje of de voetbalmatch op zaterdag. Maximaal vier drankjes per keer is de richtlijn.”

Meer lezen? Het boek ‘Een nuchtere kijk op alcohol’ is uitgegeven door Lannoo en te koop voor € 24,95.

