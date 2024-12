Wereldaidsdag: wat zijn hiv en aids?

Het is vandaag Wereldaidsdag, een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor een van ’s werelds bekendste en misschien wel meest gevreesde ziektes, veroorzaakt door het hiv-virus. Anno 2024 hangt er nog steeds een taboe rond deze ziekte, dus leggen wij even uit wat het precies inhoudt.

Wat is hiv?

Hiv, of het humaan immunodeficiëntievirus, is een virus dat het afweersysteem in het lichaam aanvalt. Het gevolg? Je bent minder beschermd tegen bacteriën en virussen. Als je een hiv-infectie hebt, heb je minder witte bloedcellen en juist meer virus in je bloed. Er bestaat medicatie die je afweersysteem weer sterker maakt. Het is belangrijk om die te nemen als je hiv hebt, want anders kun je op lange termijn aids krijgen. Dan is je immuunsysteem zo verzwakt dat er levensbedreigende infecties kunnen optreden.

In België waren er vorig jaar 665 nieuwe hiv-diagnoses. Eind 2023 werd het aantal mensen in ons land met hiv geschat op zo’n 18.700.

Hoe loop je hiv op?

Hiv is een seksueel overdraagbare ziekte en kun je dus niet zomaar oplopen. Een hiv-patiënt kun je gerust de hand schudden of een knuffel geven. Hoe het dan wel wordt overgedragen?

Vagina, anale en orale seks

Contact met besmet bloed (het delen van besmette injectienaalden of door prik- en snijongevallen)

Tijdens en na de bevalling (een hiv-positieve vrouw kan onder meer door borstvoeding het virus geven aan haar kind)

Ben je hiv-positief en heb je een kinderwens? Geen zorgen, want met een goede medische begeleiding is de kans dat je het virus doorgeeft aan je kind kleiner dan 1 procent.

Wat zijn de symptomen van hiv?

Hiv is geen ziekte die onmiddellijk na de besmetting al zichtbaar wordt. Meestal duurt het twee tot vier weken tot je griepachtige klachten krijgt, zoals:

koorts

gezwollen lymfeklieren in de hals of in de lies

vermoeidheid

gewichtsverlies

hoofdpijn

diarree

misselijkheid

huiduitslag

nachtelijk zweten

Je hoeft niet per se ziek te worden. Sommige hiv-patiënten merken er niets van, anderen zijn dan weer serieus ziek. Maar… in de beginfase ben je wel het meest besmettelijk, want dan zit er veel virus in je bloed.

Symptomen van stress

Heb je een risicocontact gehad? Dan is het normaal dat je je angstig en onrustig voelt. Net door die angst kun je bepaalde dingen gaan voelen die lijken op de eerste symptomen van hiv:

vermoeidheid

diarree

uitslag of jeuk

Onthoud dit: symptomen zeggen niet veel. Als je wilt weten of je effectief besmet bent, doe dan een hiv-test.

Als je een risicocontact hebt gehad, kun je een hiv-test laten doen bij de huisarts of in een testcentrum. Zo’n test zoekt in je bloed naar antistoffen tégen het hiv-virus. Let wel: als je onbeschermde seks hebt gehad, wacht je best zes weken om je te laten testen. Alleen dan krijg je een betrouwbaar resultaat. Na een week heb je normaal gezien het resultaat.

Is hiv te genezen?

Hiv kan helaas nog niet genezen worden, maar dankzij hiv-remmers kun je wel een perfect normaal leven leiden. Het versterkt je afweersysteem en doet het virus zo goed als helemaal verdwijnen uit je lichaam. Maar dan moet je de medicatie wel héél nauwgezet innemen. Bij vrijwel alle hiv-patiënten in ons land is het virus niet meer te vinden. Dat betekent dat ze het virus niet meer doorgeven, zelfs niet als ze seksueel actief zijn.

Beter voorkomen dan genezen

Je kunt een hiv-besmetting voorkomen door…

een condoom te gebruiken als je seks hebt

te gebruiken als je seks hebt je geregeld te laten testen, niet alleen op hiv, maar ook op andere soa’s

geen injectienaalden te gebruiken van anderen

het preventiemiddel PrEP in te nemen als je een hoger risico loopt om hiv op te lopen

in te nemen als je een hoger risico loopt om hiv op te lopen je medicatie nauwkeurig in te nemen als je hiv-positief bent.

Bronnen: Sensoa en Sciensano

