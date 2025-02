Wereldkankerdag: 6 vragen over zenuwpijn  

Op 4 februari, Wereldkankerdag, wordt er stilgestaan bij de impact van kanker. En die is… groot! Kankerpatiënten krijgen tijdens hun behandeling niet alleen te maken met een broze huid, haaruitval, vermoeidheid en misselijkheid, maar ook met zenuwpijn of perifere neuropathie.

1. Wat is neuropathie?

Bij kankerpatiënten die chemotherapie krijgen of kankermedicijnen moeten innemen, kan het gebeuren dat de gevoelszenuwen beschadigd raken. Dat zijn de zenuwen die tot in de handen en voeten lopen. Als de zenuwen zijn aangetast, kun je last hebben van zenuwpijn of perifere neuropathie. Het gaat dan om een tintelend, week, verdoofd, brandend of koud gevoel dat vroeg of laat in de behandeling opduikt.

Wat de aandoening zo ingewikkeld maakt, is dat het onzichtbaar is. Een elektromyogram (EMG), waarbij met naalden de reactie van de zenuwen op prikkels wordt getest, kan uitsluitsel geven. Maar dat is ‘maar’ een momentopname.

2. Wat zijn de symptomen?

Doorgaans begint zenuwpijn met tintelingen en een doof, slapend of brandend gevoel. Aangezien je zenuwuiteinden als eerste beschadigd geraken, voel je dat voornamelijk in je handen en je voeten. Daarnaast kan een overdreven pijnreactie op of een overgevoeligheid aan een onschuldige prikkel – denk maar aan een lichte aanraking of een koude prikkel, ook wijzen op zenuwpijn. Vervolgens kan de fijne motoriek verstoord geraken, waardoor je plots moeite hebt om je veters te binden of je blouse dicht te knopen.

3. Komt zenuwpijn vaak voor bij kankerpatiënten?

Niet bij iedereen, maar toch krijgt het merendeel van de patiënten vroeg of laat last van zenuwpijn. Het is afhankelijk van welk kankermedicijn je krijgt, hoe hoog de dosis is en hoe lang je behandeling duurt. Het is moeilijk te voorspellen of je al dan niet te maken krijgt me neuropathie, al lopen patiënten die diabetes of een alcoholverleden hebben wel meer risico.

4. Gaat die zenuwpijn ooit weer weg?

Dat is een kwestie van tijd. Zenuwcellen groeien traag, waardoor beschadigde zenuwen niet op één, twee, drie hersteld zijn. Tot dan wordt er alles aan gedaan om de pijn te verzachten. Dat gebeurt niet met ‘gewone’ pijnstillers, maar met anti-epileptica of antidepressiva. Die werken in op de zenuwbanen, zodat je minder gevoelig bent voor prikkels. Daarnaast kan ook relaxatietherapie en mindfulness helpen om de pijn te verzachten.

Spijtig genoeg gaat de zenuwpijn niet bij elke kankerpatiënt weg. Hoe langer een kankerbehandeling duurt en hoe zwaarder de dosissen zijn, hoe erger de pijn wordt. Soms wordt een behandeling vroegtijdig gestaakt, al maken de artsen altijd de afweging of stoppen wel de beste keuze is. Voor een patiënt die kàn genezen, is dat wellicht niet zo.

5. Kun je zenuwpijn voorkomen?

Niet echt. Soms raden de dokters je aan om je handen en voeten geregeld in een ijsbad onder te dompelen, of om ijshandschoenen en -sokken te dragen, maar meer kun je niet doen.

6. Wat kun je doen als je zenuwpijn hebt?

Als je last hebt van de kou, dan kleed je je natuurlijk best warm aan. Met een paar dikke, wollen sokken en handschoenen, bijvoorbeeld. Daarnaast is een goede nachtrust ontzettend belangrijk, want vermoeidheid kan ervoor zorgen dat de klachten erger worden. En tot slot: praat erover met je arts. Hoe sneller de zenuwpijn wordt aangepakt, hoe kleiner de kans op blijvende schade.

Zit je met vragen?

Bij de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker kun je terecht voor een luisterend oor, deskundig advies of informatie over medische, psychologische, sociale en juridische aspecten van kanker.

Bronnen: allesoverkanker.be en Stichting tegen Kanker.

