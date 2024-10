Borstkanker is een van de meest voorkomende kankers bij vrouwen. Hoe vroeger de ziekte ontdekt wordt, hoe groter de kans op een minder ingrijpende behandeling en op genezing. Je borsten regelmatig observeren en onderzoeken is dus erg belangrijk, zodat je deze 9 belangrijke alarmsignalen kunt herkennen.

Borstkanker herkennen: 9 signalen

Hoe goed ken jij je borsten? De eerste alarmsignalen van borstkanker herkennen kun je zelf leren. Kijk en voel regelmatig, zodat je snel merkt wanneer er iets verandert. Veranderingen aan je borsten zijn vaak onschuldig, maar kunnen je ook waarschuwen voor borstkanker. Herken je een van de volgende 9 alarmsignalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je arts.

1. Een knobbeltje, zwelling of ongewone pijn

Voel je een ongewoon knobbeltje, een zwelling of abnormale pijn in je borst? Maak je dan niet meteen zorgen, want niet alle knobbeltjes zijn kwaadaardig. Toch ga je best even langs je arts voor een extra check-up, want je kunt maar beter op zeker spelen.

2. Een zichtbaar knobbeltje op de borst

Bij een zichtbaar knobbeltje laat je een arts best beoordelen op grootte, vorm, hardheid en beweeglijkheid. Het kan gaan om borstkanker, maar ook om iets onschuldigs, zoals een bindweefselknobbeltje of vetlichaampje.

3. Een knobbeltje onder de oksel

De klieren in en rond je oksel kunnen opzwellen bij een ontsteking. Check dus regelmatig het gebied in en rond de oksel en boven het sleutelbeen. Voel je een ongewoon knobbeltje? Ga dan langs bij de dokter.

4. Een deukje in de borst

Als je zelf je borsten onderzoekt, sta je best ook even voor de spiegel met je armen omhoog. Waarom? Omdat putjes, deukjes of kuiltjes in de borsten zo beter opvallen. Net zoals knobbeltjes en zwellingen kunnen ze onschuldig zijn, maar soms ook kwaadaardig.

5. Een verandering in vorm

Dat je borsten niet exact dezelfde vorm of grootte hebben, is helemaal normaal. Maar merk je een plotse verandering op in vorm en/of grootte? Dan ga je best even langs bij de dokter.

6. Tepel naar binnen getrokken

Laat ook naar je tepels kijken als er een plotse of ongewone verandering optreedt, bijvoorbeeld een afvlakking van de tepel of een tepel die naar binnen lijkt te trekken.

7. Vochtverlies uit de tepel

Als je niet recent zwanger bent geweest of borstvoeding hebt gegeven, ben je best extra waakzaam als je vocht uit de tepel verliest. Dat kan wijzen op een ontsteking of op een veranderende hormoonspiegel, maar ook op borstkanker.

8. Een sinaasappelhuid

Een sinaasappelhuid op de borsten betekent dat de huid er oneffen, schilferig en rood uitziet. Ook dat is een alarmbelletje.

Ook interessant: 15x feiten en fabels over borstkanker

9. Verandering in kleur

Verschijnen er rode, blauwe of groene plekken op je borsten, zonder verklaarbare redenen? Laat er dan een dokter naar kijken.

© Pink Ribbon

Pink Ribbon-lintje

Oktober is de internationale borstkankermaand, een maand vol hoop, steun en sensibilisering over borstkanker. Pink Ribbon vroeg aan (ex-)borstkankerpatiënten om het lintje te ontwerpen, dit jaar als eerbetoon aan zorgverleners.

Een Pink Ribbon-lintje kost € 4, waarvan € 2,8 rechtstreeks naar het goede doel gaat. Je bemachtigt een exemplaar in een van de volgende verkooppunten: AVA, Carrefour, Medi-Market, Multipharma, Mayerline, Hunkemöller en Wibra. Het lintje is ook online te bestellen bij cks-fashion.com en jbc.be.

Bron: Pink Ribbon, Think Pink

Lees ook:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!