Wratjes zijn erg vervelend en vaak best hardnekkig. Waar komen ze vandaan, hoe voorkom je ze en hoe kun je ze het best behandelen?

Wat zijn wratjes?

Wratjes zijn huidinfecties die worden veroorzaakt door een virus, het humaan papillomavirus (HPV). Door het virus gaan de huidcellen abnormaal snel groeien en ontstaat er een bloemkoolachtige verdikking op de huid. Wratten komen meestal voor op de voeten, handen, knieën, ellebogen en het gezicht, maar ze kunnen in principe overal op het lichaam opduiken.

Een wrat kan zelf eelt aanmaken, waardoor ze als een soort eksteroog in je huid kan drukken. Hierdoor zijn wratten niet alleen cosmetisch storend, maar vaak ook pijnlijk. Zeker voetzoolwratten kunnen erg pijnlijk worden tijdens het stappen.

Zijn ze gevaarlijk?

Wratten zijn niet gevaarlijk. Ze hoeven dan ook niet behandeld te worden als je er geen last van hebt. Als ze vanzelf verdwijnen laten ze meestal geen littekens achter.

Hoe krijg je wratten?

Omdat ze veroorzaakt worden door een virus zijn wratten besmettelijk bij rechtstreeks huidcontact. Vooral mensen met een verminderde weerstand krijgen sneller een wratje. Wanneer er kleine wondjes zijn aan het huidoppervlak of je huid is wat verweekt, is de kans op besmetting ook groter. De wratjes kunnen zich dan uitbreiden tot een groepje of zich ergens anders op het lichaam verspreiden.

Aangezien wratten goed gedijen in vochtige, warme omgevingen, zijn plekken zoals vloeren in zwembaden, kleedkamers en douches extra gevaarlijk om besmet te geraken. Dat kan wanneer een andere persoon met het virus net nog op dezelfde plaats was.

Hoe voorkom je ze?

Veel mensen zijn drager van HPV, maar niet iedereen krijgt er wratten van. Om de kans op besmetting te verkleinen, kun je een aantal tips in het achterhoofd houden.

Draag schoenen of slippers in sportzalen, zwembaden of openbare douches.

in sportzalen, zwembaden of openbare douches. Was je huid goed waar die mogelijks in contact kwam met een wrat.

goed waar die mogelijks in contact kwam met een wrat. Droog je handen en voeten altijd goed af, vooral tussen de tenen.

altijd goed af, vooral tussen de tenen. Heb je zelf wratjes? Blijf er dan af . Door aan wratten te krabben, kunnen er meer ontstaan.

. Door aan wratten te krabben, kunnen er meer ontstaan. Gebruik altijd je eigen handdoeken en was ze op hoge temperatuur.

Hoe behandel je een wrat?

Bij wratten die niet pijnlijk, hinderlijk of esthetisch storend zijn, is een behandeling niet nodig. In de meeste gevallen verdwijnen ze binnen de twee jaar vanzelf. Als een wrat van vorm verandert, pijnlijk aanvoelt, begint te jeuken of gaat bloeden, neem je best contact op met de huisarts of dermatoloog. Misschien is het dan toch een ander huidletsel.

Er zijn verschillende behandelmethoden als je een wratje toch wil verwijderen:

1. Behandeling met salicylzuur

Speciale zalven of vloeistoffen op basis van salicylzuur maken de huid week en versnellen de celvernieuwing, waardoor de wrat verdwijnt. Je kunt ze zelf thuis aanbrengen, maar let op: voor wratjes op een gevoelige plaats, zoals je oogleden, ga je beter bij een arts te rade.

2. Bevriezen met vloeibare stikstof

Door de wratten aan te stippen met een vloeibare stikstof van -170°C, wordt het weefsel vernietigd. De behandeling moet verschillende keren worden herhaald en is vaak pijnlijk. De plaats waar de wrat bevroren werd, voelt nadien aan zoals een brandwonde. Er blijven over het algemeen geen littekens achter.

3. Wegbranden of laseren

De wrat wegbranden is een erg agressieve manier. Het wordt ook met een laser (vooral de C02-laser) uitgevoerd, waardoor het een dure techniek is. De resultaten zijn niet beter dan die bij bevriezing en bovendien laat het mogelijks littekens na. Deze behandeling kan daarnaast ook vrij pijnlijk zijn. Bovendien neemt de genezing enkele weken in beslag. Andere methoden worden daarom meer aangeraden.

4. Wegsnijden

Deze methode garandeert niet dat virus volledig werd weggenomen. Er kunnen littekens ontstaan, en de plaats blijft een tijdje erg pijnlijk. Deze methode wordt eveneens niet aangeraden.

Bronnen: cm.be

