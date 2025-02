Wat vertellen je nagels over je gezondheid?

Lang, kort, mooi gelakt of puur natuur: je nagels verdienen je aandacht. Want wist je dat je nagels veel zeggen over hoe het met je gezondheid is gesteld?

Witte strepen, scheurtjes, vlekjes of ribbels? Misschien willen je nagels je iets vertellen. Want kleur- of structuurveranderingen kunnen een signaal zijn dat er iets schort aan je lichaam. Je hoeft niet in paniek te slaan bij ieder klein vlekje, maar merk je plots of gedurende lange tijd één van onderstaande dingen, dan kan een bezoekje aan de huisarts misschien klaarheid scheppen.

1. Witte strepen

Witte horizontale strepen, ook wel lijnen van Muehrcke, hebben meestal te maken met een tekort aan eiwitten en/of zink. De lijnen wijzen op een onderbreking tijdens de groei van je nagels, doordat ze niet alle voedingsstoffen en bloedtoevoer kregen.

Met een gevarieerd voedingspatroon loop je niet zo snel tekorten op, maar het kan zijn dat je er gevoeliger aan bent. Via een bloedonderzoek kan je huisarts nagaan of je de nodige voedingsstoffen binnenkrijgt:

Eiwitten of proteïnen: volwassenen hebben minstens 0,83 g eiwitten per kilogram lichaamsgewicht nodig. Iemand van 70 kg moet dus minstens 58 g eiwitten innemen om normaal te functioneren. Ouderen, sporters, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, hebben nog meer eiwitten nodig, zelfs tot 1,5 g per kilogram lichaamsgewicht, om geen spiermassa te verliezen.

volwassenen hebben minstens 0,83 g eiwitten per kilogram lichaamsgewicht nodig. Iemand van 70 kg moet dus minstens 58 g eiwitten innemen om normaal te functioneren. Ouderen, sporters, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, hebben nog meer eiwitten nodig, zelfs tot 1,5 g per kilogram lichaamsgewicht, om geen spiermassa te verliezen. Zink: de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zink is 8-11 mg per dag voor een optimale groei en ontwikkeling van weefsel en een goede werking van het afweer- en immuunsysteem . Ook hier hebben zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven een hogere hoeveelheid nodig.

In enkele uitzonderlijke gevallen kunnen de witte lijnen ook duiden om nierziekten of leverproblemen.

2. Rode strepen

Tenzij je nog een restje nagellak achterliet, of je je vingernagels recent hebt geplet, ga je best bij de huisarts langs bij het zien van een rode streep. Deze verkleuring kan namelijk wijzen op een hartinfectie, meestal door een bacterie. Zeker als je ook griepachtige symptomen, gewichtsverlies, spierpijn of hoestbuien ervaart, raadpleeg je beter meteen de dokter.

© DermNet

3. Ribbels of putjes

Verticale ribbels komen vaak voor op latere leeftijd. Naarmate we ouder worden krijgen we namelijk ribbeltjes op de nagels, net zoals rimpels op onze huid. Tenzij ze erg plots opduiken, hoef je je dus geen zorgen te maken.

Merk je eerder putjes op, dan kan dat één van de eerste symptomen zijn van psoriasis of inflammatoire artritis. Soms zie je dan ook een roodbruine verkleuring van de nagel. Omdat het ook in verband wordt gebracht met alopecia areata (een haaraandoening) kun je dan beter een afspraak maken bij een dermatoloog.

4. Holle nagels

Opvallend dunne en holle nagels, ook wel Koilonychia of lepeltjesnagels genoemd, worden meestal veroorzaakt door een tekort aan ijzer en/of bloedarmoede. Een volwassene heeft per dag ongeveer 11 tot 16 mg ijzer nodig. Als je gevarieerd eet, zul je niet zo snel een ijzertekort oplopen. Maar tijdens de zwangerschap, borstvoeding of bij veel bloedverlies (bijvoorbeeld door de menstruatie of een ongeval) ligt je ijzerbehoefte alvast hoger. Een bloedonderzoek kan duidelijk maken of je te weinig ijzer inneemt en eventueel nood hebt aan een ijzersupplement.

In uitzonderlijke gevallen kunnen holle nagels ook duiden op een hartaandoening of schildklierproblemen.

5. Bruine strepen of vlekken

Een donkerbruine of zwarte vlekken of strepen onder je nagel kan veroorzaakt worden door een melanoom, een ernstige vorm van huidkanker. Daarom ga je best bij een dermatoloog langs als je een donkere verkleuring opmerkt. Het is belangrijk om alert te zijn voor alle vreemde (moeder)vlekjes op de huid, óók op een onverwachte plaats zoals je nagelbed.

© DermNet

6. Broze of droge nagels

Vaak zijn externe factoren de oorzaak van nagels die makkelijk barsten of splijten. Als je vaak met schoonmaakproducten werkt of je je handen vaak met harde zeep wast, zullen je nagels makkelijker beschadigd worden.

Soms worden broze nagels ook gelinkt aan een trage schildklierfunctie. Mocht je er dus langdurig last van hebben zonder verklaring, kun je best de huisarts consulteren.

7. Een groot of klein half maantje of lunula

Iedereen heeft een wit boogje aan het begin van de nagels. Dit maanvormig deeltje wordt de lunula genoemd, en is verantwoordelijk voor de groei van je nagels. Merk je dat de lunulae op je vingernagels van vorm zijn veranderd (eventueel samen met andere symptomen), dan kan er toch meer aan de hand zijn:

Grote lunulae kunnen wijzen op nierfalen of levercirrose . In dat geval neemt het halve maantje bijna heel je nagel in beslag. Ga snel naar de huisarts als je deze verkleuring opmerkt.

kunnen wijzen op . In dat geval neemt het halve maantje bijna heel je nagel in beslag. Ga snel naar de huisarts als je deze verkleuring opmerkt. Geen of kleine lunulae zijn meestal geen reden tot paniek, maar kunnen in sommige gevallen veroorzaakt worden door bloedarmoede, ontoereikend eetpatroon of depressie.

9. Bolle nagels

Ronde nagels in combinatie met gezwollen vingertoppen, ook wel ‘clubbing’ of trommelstokvingers, voorspellen niet veel goeds. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door onder meer hart-, lever- of longaandoeningen die ervoor zorgen dat het zuurstofniveau in je bloed lager ligt dan normaal. Je vingers verdikken dan aan de uiteinden waardoor ze beginnen lijken op trommelstokken. Als je deze opmerkt, maak dan een afspraak bij je huisarts.

© Huidziekten.nl

10. Blauwe of witte nagels

Bleke nagels kunnen ontstaan door ouderdom, maar kunnen ook te maken hebben een lager aantal rode bloedcellen in je bloed door bijvoorbeeld bloedarmoede, een infectie of lever- of hartaandoening zoals diabetes of hartfalen. Daarom ga je bij twijfel toch best even bij je huisarts langs.

Als je nagels eerder blauw uitslaan, kan dat wijzen op een zuurstofgebrek in je bloed. Neem in dat geval meteen contact op met een arts.

11. Gele nagels

Nagellak kan soms een onschuldige gele gloed achterlaten op je nagels. Heb je echter gele nagels zonder aanleiding, dan kan dat het gevolg zijn van een schimmelinfectie. Zo’n infectie kan er in ernstige gevallen voor zorgen dat je nagel dikker wordt en afbrokkelt.

In uitzonderlijke gevallen kunnen gele nagels ook wijzen op een schildklieraandoening, psoriasis, een longziekte of diabetes.



