Kerstliedjes: 7x onvergetelijke klassiekers

“Jingle bell, jingle bell… jingle bell rock!” Ook al ben je niet zo’n kerstfanaat, deze zeven kerstliedjes doen bijna iedereen verlangen naar de gezelligheid van de kerstperiode. Waarschuwing: sommige nummers blijven dagen in je hoofd hangen!

Wham! – Last Christmas



“Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special”

Het Britse popduo Wham! bracht ‘Last Christmas’ uit in 1984. Het nummer werd geschreven door George Michael en groeide uit tot een van dé kerstklassiekers bij uitstek. Het nummer werd dan ook al regelmatig gecoverd, waaronder door Jimmy Eat World en Taylor Swift.

Nat King Cole – The Christmas Song



“And so I’m offering this simple phrase

To kids from one to ninety-two

Although it’s been said many times, many ways

Merry Christmas to you”

‘The Christmas Song’ is een prachtig, klassiek kerstnummer uit 1944. Het is één van de meest gedraaide kerstnummers ooit, terwijl het volgens componist, zanger en schrijver Mel Tormé tot stand kwam tijdens een uitzonderlijk warme zomer. Dikwijls wordt de titel van het nummer aangevuld met de ondertitel ‘Chestnuts Roasting on an Open Fire‘ of het originele onderschrift, ‘Merry Christmas to You‘.

Frank Sinatra – White Christmas



“I’m dreaming of a white Christmas

Just like the ones I used to know

Where the treetops glisten and children listen

To hear sleigh bells in the snow”

‘White Christmas’ is een nummer dat origineel geschreven werd door Irving Berlin. Bing Crosby zong het voor het eerst tijdens zijn NBC-radioprogramma op 25 december 1941, waarna Frank Sinatra er deze versie van opnam in 1944. Wist je dat ook Elvis Presley het nummer coverde in 1957? Je kunt het hier beluisteren.

Mariah Carey – All I want for Christmas is you



“I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you”

Wie ‘kerstmuziek’ zegt, denkt ongetwijfeld aan Mariah Carey’s ‘All I want for Christmas is You’. Al meer dan 645 miljoen mensen keken naar de video op YouTube en dat maakt het tot een van de populaire kerstliedjes aller tijden. Het nummer werd door Mariah zelf geschreven in 1994.

Billy Idol – Jingle Bell Rock



“What a bright time, its the right time

To rock the night away

Jingle bell time is a swell time

To go gliding in a one-horse sleigh”

‘Jingle Bell Rock’ mag zeker niet ontbreken in deze lijst! Het nummer werd voor het eerst uitgebracht in 1957 door Bobby Helms en talloze keren gecoverd, waaronder door Billy Idol in 2006.

Michael Bublé – Let it snow



“Oh the weather outside is frightful

But the fire is so delightful

And since we’ve no place to go

Let it snow, let it snow, let it snow”

De Canadese zanger Michael Bublé bracht dit nummer uit in 2003, als cover van het originele ‘Let it snow’ uit 1945. Het werd eerst opgenomen door Vaughn Monroe, maar ook Frank Sinatra en Dean Martin brachten er een eigen versie van uit. Tip: Michael Bublé heeft een volledig kerstalbum, ‘Christmas’, met maar liefst 15 gezellige kerstliedjes.

Band Aid – Do they know it’s Christmas



“It’s Christmas time

There’s no need to be afraid

At Christmas time

We let in light and we banish shade”

‘Do they know it’s Christmas’ vervolledigt deze lijst. Het nummer werd geschreven door Bob Geldof en Midge Ure en uitgebracht in 1984 door Band Aid, een gelegenheidsgroep van populaire Britse popsterren in de jaren ’80. Met het nummer zamelden ze geld in om hongersnood in Ethiopië te verhelpen.

Wat is jouw favoriete kerstliedje?

