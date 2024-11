Eenvoudig is het niet altijd, om een origineel kerstcadeau te kopen voor mannen. Of het nu voor je man, vriend, broer of zoon is: laat je inspireren door deze lijst boordevol leuke en originele kerstcadeautjes voor élk budget!

15x een kerstcadeau voor mannen

Een grappig cadeau voor kerst, een origineel uitje, een heerlijk verwencadeau of een volledig ander geschenk… In deze lijst vind je ongetwijfeld een geschikt kerstcadeau voor mannen. Laat je inspireren:

De Slimste Scheurkalender De Slimste Scheurkalender € 20 bij Standaard Boekhandel – Uitgeverij Manteau Met de Slimste Scheurkalender ter Wereld 2025 geniet je elke dag van boeiende vragen en nog interessantere antwoorden. Shop het hier.

Wellness in de douche Wellness in de douche € 9,90 – Rituals Schenk hem een verkwikkend wellnessmoment met het weelderige doucheschuim van Rituals. De formule bevat cederhout en een vitamine E-complex. Shop het hier.

Luxe in een flesje Luxe in een flesje € 84,50 voor 50 ml – MIGLOT Het Belgische parfumhuis MIGLOT ontwikkelde een aantal heerlijke geuren, waaronder de nieuwe Formula 11: een parfum met geurnoten van peper, kardemom, cederhout en tonkaboon. Shop het hier.

Alcoholvrij genieten Alcoholvrij genieten € 23,95 voor 500 ml – GIMBER Fris en met een pittig karakter: GIMBER N°2 Brut verwent je smaakpapillen met gember, yuzu en citroentijm en is heerlijk om te mengen met bruis- of warm water, of om mocktails mee te maken. Shop het hier.

Vrolijke voetjes Vrolijke voetjes € 9,99 – C&A Niets zo gezellig in de feestdagen als feestelijke sokken. Deze exemplaren hebben een antislip-patroon en een leuke print. Shop het hier.

Klein maar fijn Klein maar fijn € 44,99 – Fresh ’n Rebel Zó handig, deze compacte bluetoothspeaker met maxigeluid. Hij is waterbestendig en speelt maar liefst 12 uur – ideaal voor tijdens de feestdagen en nog lang daarna. Shop het hier.

Groene vingers Groene vingers € 14,50 bij Juttu – Gift Republic Laat een avocadopit uitgroeien tot een prachtige plant, met deze handige groeikit. Shop het hier.

Plezant puzzelen Plezant puzzelen € 29,95 – Puzzle In A Bag Niet in een klassieke doos, maar in een herbruikbare zak: deze puzzel met 1000 stukken heeft tal van referenties naar het wereldwijde web. Shop het hier.

Te lekker om af te blijven Te lekker om af te blijven € 15,95 – Barú Deze geschenkpot bevat 15 heerlijke marshmallows gedipt in Belgische chocolade, in vier onweerstaanbare smaken. Onze favoriet? Pure chocolade met zeezout-karamel! Shop het hier.

XXL-grillen XXL-grillen € 39,95 – Casa Lekker groot is deze grillplaat om tijdens en na de feestdagen heerlijke diners mee te organiseren. Op-en-top gezelligheid! Shop het hier.

Comfort Comfort € 33,99 bij Standaard Boekhandel – Uitgeverij Fontaine Na ‘Simpel’ en ‘Flavour’ is ‘Comfort‘ het nieuwe kookboek van Ottolenghi, boordevol vernieuwende gerechten én met kleurrijke cover die ongetwijfeld mooi in de keuken staat. Shop het hier.

Cultuur opsnuiven Cultuur opsnuiven € 59 – Museumpas Ons land is rijk aan schitterende musea waar heel wat te beleven valt. Met een museumpas bezoek je een jaar lang alle deelnemende Belgische musea, wanneer en zo vaak je wil. Shop het hier.

Eropuit Eropuit Landal Een bungalowvakantie is en blijft een absolute topper voor het hele gezin. Kies je voor bos, strand, heide of bergen? Met Landal beleeft iedereen een zalige tijd in de natuur. Bekijk het hier.

Voetbalwedstrijd Voetbalwedstrijd € 25 – Flying Tiger Cliché, maar dikwijls waar: mannen houden meestal van voetbal, en zullen deze houten minikickertafel helemaal geweldig vinden als kerstcadeau. Shop het hier.

Tijd voor kerst Tijd voor kerst € 89 – KOMONO Stijlvol, trendy en toch tijdloos… De horloges van het Belgische KOMONO zijn het allemaal. Elke horloge is verkrijgbaar met verschillende bandjes. Shop het hier.

