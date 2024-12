Hoe maak je er een onvergetelijk feest van? Jeroen Meus verklapt hoe hij kerst en oudjaar viert.

Met kerst vind je Jeroen rond de tafel met zijn familie voor een uitgebreid diner, oudjaar spendeert hij met vrienden, hamburgers of gourmet en pintjes. Lees hier de tips van chef-kok Jeroen Meus om deze feestperiode onvergetelijk te maken.

1. Zorg voor hapjes (minstens 3!)

Jeroen: “Wat echt onmisbaar is, zijn hapjes. Ik hou van een mooi schelpje bij het aperitief, zoals oesters, maar bij bomma waren het simpele tuckoekjes en dat vonden we even geweldig. Het maakt dus echt niet zoveel uit, maar er moeten hapjes zijn. Wat mij betreft minstens drie. Het zet de toon: het feest begint. En je voelt je als gast meteen welkom.”

2. Maak je eigen kerstbûche of gevulde kalkoen

Jeroen: “Ik hou van traditie. In mijn nieuw feestboek geef ik maar liefst zes recepten voor bûche, zodat er vast eentje is dat aansluit bij jouw smaak en voorkeur. Ook geef ik een recept van gevulde kalkoen. Natuurlijk weet ik dat maar weinig mensen daaraan beginnen, maar ik wil een lans breken om het toch te proberen. Met kerst moet je koken. Het is koud, maar jij bent binnen. Je wilt pruttelende potten op het vuur, een living die een beetje naar het vet ruikt… het is allemaal deel van de beleving.”

3. Eet ‘om ter meest’ kroketten

Jeroen: “Van kroketten kan ik weemoedig worden. Ze worden bovengehaald als er iets te vieren valt, worden ‘om ter meest’ gegeten, en door alle handen aan tafel doorgegeven. Ze staan symbool voor feest, samenhorigheid en gezelligheid.”

4. Leg je gasten in de watten

Jeroen: “Vaak wordt onderschat hoe leuk het is om iemand in de watten te leggen. Geven is vaak toch leuker dan krijgen? Sloof je daarom een beetje uit voor je gasten. Maak bijvoorbeeld zelf je kerstbûche of verse kroketten, dat is zo lekker! Diepvrieskroketjes zijn gemakkelijk, ik gebruik ze ook vaak, maar soms is het tof om iets extra’s te doen. En uiteindelijk is het heel simpel. Het is maar aardappelpuree bereiden, maar dan zonder vocht. Als je ze door de Millecroquettes duwt, dan is dat pure nostalgie.”

5. Zet die kerstboom

Jeroen: “Het zijn kleine dingen die ervoor zorgen dat het feestelijk wordt: een kaarsje dat brandt, de kerstboom die staat, een mooi gedekte tafel… De sfeer is zo belangrijk.”

6. Haal je gourmettoestel boven

Jeroen: “Gourmet is geniaal! Geef toe, is er iets meer verbindend dan de gourmet van de jaren 80? Je zit aan tafel, babbelt met elkaar en bent ondertussen ook samen iets aan het doen. ‘Geef de patatjes eens door, oh, en de kaas ook graag.’ Ik vind het ook altijd zalig om te zien hoe vrij mensen daarop koken. De gourmettafels in mijn feestboek zijn bedoeld als bron van inspiratie. Ik heb zowel een klassieke gourmet voor kerst, als meer verrassende gourmettafels uitgewerkt: van eentje met burgers, tot zelfs een Japans en Mexicaans geïnspireerde gourmet.”

7. Creëer herinneringen

Jeroen: “Als ik kerstfoto’s van vroeger bekijk, dan lijkt het alsof ik naar de film van mijn leven kijk. Op de oudste foto’s staan mijn ouders er nog samen op, dan zie je ons als baby, en na zoveel jaar hebben we puisten en staan we te lachen met een duidelijk ouder wordende bompa. Je ziet de familie aan de tafel letterlijk meer en minder worden. Die herinneringen hou je bij voor het leven. Nu ben ik op de leeftijd gekomen dat ik voor die herinneringen wil zorgen: om bijeenkomsten te organiseren, te koken, lootjes te trekken en cadeautjes uit te wisselen. Dat is nu mijn verantwoordelijkheid. De laatste jaren stel ik me steeds vaker de vraag: hoe gaat onze zoon later terugdenken aan de gezelligheid thuis?”

