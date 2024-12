5 feestkapsels voor halflang haar

Van elegant tot nonchalant: met halflange lokken maak je de mooiste feestkapsels. Laat je inspireren door deze feestkapsels voor halflang haar.

Feestkapsels voor halflang haar

Heb je halflang tot lang haar? Dan kun je heel wat kanten uit: van een half opgestoken tot volledig opgestoken feestkapsel! Ter voorbereiding kun je je haar krullen of er alvast een texturiserend product (zoals een textuurspray of kleurloze droogshampoo) in verstuiven, voor meer schwung en stevigheid in je kapsel. Of zorg voor wat meer volume aan je haarwortels als je fijn haar hebt.

1. Goed getwist



Zo maak je dit kapsel:

Neem je haar ter hoogte van je oren samen naar achteren. Twist de lokken naar één kant. Duw de twist naar boven en trek je haar op de kruin wat losser voor meer volume. Speld de twist vast met schuifspeldjes: stop ze naar binnen, zodat je ze niet ziet zitten.

2. Nonchalant dotje



Zo maak je dit kapsel:

Neem de haren bovenop je kruin samen naar achteren. Maak ze vast met een elastiekje. Maak bovenaan de staart een gaatje en haal je lokken er langs boven door, zodat je een twist creëert. Neem twee lokken langs weerszijden van je hoofd naar achteren. Maak ze vast met een elastiekje. Twist het staartje en rol het op tot een dotje. Maak het vast met schuifspeldjes.

3. Met een feestelijk accessoire



Zo maak je dit kapsel:

Zorg voor nette midden- of zijscheiding. Maak een opvlecht vanaf je haaraanzet tot net achter je oren. Hoe je dat doet, zie je hier. Trek het vlechtje iets losser om het wat breder te maken. Maak de vlecht achter je oor vast met een transparant elastiekje en een schuifspeldje. Plaats een feestelijke speld vlak naast de vlecht.

4. Snelle lage dot



Zo maak je dit kapsel:

Maak een lage paardenstaart, maar trek je lokken op het einde niet volledig door je elastiek, zodat je een lus creërt. Twist het haar dat nog los hangt. Verberg het elastiekje met de twist en speld goed vast. Maak de lus iets breder en speld ook de zijkanten vast, zodat je een dot krijgt.

5. Bubbeldotjes



Zo maak je dit kapsel:

Bind de haren bovenop je kruin vast. Neem twee lokjes aan weerszijden van je hoofd en bind ze vast, samen met het eerste staartje, onder het elastiekje. Trek de haren zachtjes los om een ‘bubbel’ te maken. Herhaal tot 2 of 3 bubbels.

Tekst en uitvoering: Jolien Thieleman • Camera en montage: Jill Verheyden

Ook mooi tijdens de feestdagen:

