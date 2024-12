Je haar krullen: in 5 stappen naar een langhoudend resultaat

Tijdens de feestdagen kan het leuk zijn om eens iets anders te doen met je haar. Je haar krullen, bijvoorbeeld! Zo’n weelderig kapsel oogt meteen feestelijk en is de perfecte basis voor elk opsteekkapsel. Hoe je best te werk gaat, en hoe je ervoor zorgt dat je krullen niet al na een uur uitgezakt zijn? Dat ontdek je in deze video.

Feestelijke krullen

Redactrice Sanne is ook visagiste en haarstyliste. Vandaag geeft ze heel wat tips en tricks voor feestelijke krullen die lekker lang blijven zitten. Om te bewijzen dat je daarvoor geen professionele haarstylist hoeft te zijn, heeft ze collega Diny uitgenodigd.

Haar krullen: stap voor stap

1. Voorbereiden en verdelen

Zorg ervoor dat je haar volledig droog is als je de krultang gebruikt. Anders kunnen je lokken verbranden en schade oplopen.

Verdeel je haar in twee helften. Gebruik hiervoor een puntkam of je vingers en zorg ervoor dat je volledig tot tegen de huid gaat om nette verdelingen te krijgen. Draai de bovenste haarpartij op en zet stevig vast met een speld.

Verdeel de loshangende haarpartij nog eens in twee delen om makkelijker te kunnen werken. Draai er eentje op en zet opnieuw vast met een speld.

2. Beschermen

Om krullen te maken die lang blijven zitten, is het belangrijk om eerst een hittebeschermend product aan te brengen. Zo’n product wordt geactiveerd door de hitte van de krul- of stijltang, waardoor de krul gefixeerd wordt. Bovendien beschermt het je haar tegen de warmte.

Verstuif het product op de lokken die je gaat krullen. Wees niet zuinig: je haar mag gerust vochtig aanvoelen.

3. Krullen

Nu is het tijd om te gaan krullen. Hoewel sommige krultangen tot 230°C kunnen gaan, stel je de temperatuur best niet hoger dan 180°C in om zeker te zijn dat je haar geen schade oploopt.

Neem een eerste lok om te krullen. Voor het mooiste en meest langhoudende resultaat is hij niet dikker dan de diameter van je krultang.

Rol de lok om je krultang en zorg ervoor dat je haar mooi naast elkaar ligt. Zo krijgt elk haartje evenveel warmte.

en zorg ervoor dat je haar mooi naast elkaar ligt. Zo krijgt elk haartje evenveel warmte. Als je klassiekere glamourkrullen wil, krul je best ook het puntje mee. Ga je voor nonchalante waves? Krul dan de onderste centimeters niet mee.

mee. Ga je voor nonchalante waves? Krul dan de onderste centimeters niet mee. Hou de lok 10 tot 15 seconden vast op de krultang. Om te controleren of hij genoeg warmte krijgt, kun je er voorzichtig aan voelen met je vingers.

vast op de krultang. Om te controleren of hij genoeg warmte krijgt, kun je er voorzichtig aan voelen met je vingers. Laat de lok van de tang vallen . Je rolt ‘m best niet af, want zo verliest hij zijn vorm. Laat nu rustig afkoelen.

. Je rolt ‘m best niet af, want zo verliest hij zijn vorm. Laat nu rustig afkoelen. Ga naar de volgende lok. Je hoeft niet altijd in dezelfde richting te krullen: wissel gerust af voor een nonchalant effect.

Tip: wil je een erg fijne krul die lang blijft? Kies dan voor een krultang met een kleinere diameter. Doe dit zeker als je haar hebt dat niet makkelijk krullen houdt: kleinere krullen blijven langer en na een tweetal uur zullen je krullen uitgezakt zijn tot de zachtere krul die je voor ogen had. Voor grotere krullen of plattere golven gebruik je best een krultang met een grotere diameter.

4. Fixeren

Is één haarpartij volledig gekruld? Vernevel er dan wat haarlak over om de krul extra te fixeren. Gebruik daarvoor een zachte tot medium haarspray. Maak vervolgens de volgende haarpartij los, vernevel je hittebeschermer en krul ook deze lok per lok. Fixeer je lokken telkens met haarspray na het krullen.

Tip: krul de lokken rondom je gezicht altijd naar de buitenkant toe, weg van je gezicht. Dit zorgt voor een fris, open effect. Heb je een lange bles of curtain bangs? Krul die dan niet mee, maar wip de puntjes even omhoog met je krultang.

5. Afwerken

Kam de krullen ten slotte voorzichtig door met je vingers of met een kam met brede tanden voor een natuurlijker effect. Afwerken doe je opnieuw met wat haarlak en eventueel een glansspray voor een extra feestelijke finish.

Liever krullen met de stijltang?

Van klassieke krullen tot nonchalante waves: krullen maken kan ook perfect met een stijltang, en dan ook nog eens makkelijk en snel, met deze video én tips die we graag met je delen!

Camera en montage: Hans De Groef • Met dank aan Stella Bloom (stellabloom-mariaburg.com) voor de kleding.

Meer moois tijdens de feestdagen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!