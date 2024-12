Eyeliner aanbrengen: zo doe je dat

Een open blik in een ogenblik? Het kan, met een streepje eyeliner boven je ogen. Beautyredactrice Jolien, ook visagiste, toont je een aantal manieren om ‘m aan te brengen.

Fan van eyeliner

Een eyeliner zet je ogen letterlijk en figuurlijk in de verf. Zo’n lijntje boven je ogen zorgt voor een open blik en een mooi accent, doet je ogen meteen groter lijken en geeft een optische lift.

Er zijn verschillende manieren om eyeliner aan te brengen. Zo kun je werken met oogschaduw, een oogpotlood, eyelinerstiftje, gel- of vloeibare eyeliner. Kijk maar mee:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

1. Oogschaduw

Je kunt perfect oogschaduw als eyeliner gebruiken: droog voor een subtiel lijntje, of maak je penseel even nat voor een meer gepigmenteerd resultaat.

2. Oogpotlood

Als het voor jou subtiel mag, of je een minder strakke lijn wilt, kies dan voor een oogpotlood. Voor een smokey resultaat vervaag je het lijntje met een fijne kwast of wattenstaafje.

3. Eyelinerstiftje

Heb je nog niet zoveel ervaring met eyeliner, maar wil je wel al graag een strak resultaat? Dan is een stiftje ideaal om te gebruiken. Het product wordt verdeeld door een vilten punt waardoor je nauwkeurig kunt werken, terwijl de pen makkelijk in de hand ligt. Ook ideaal voor een dunner lijntje, want er bestaan exemplaren met zowel dikkere als fijnere punten.

4. Gel-eyeliner

Met een gel-eyeliner in een potje kun je met een fijn penseel een lijntje tekenen. De textuur is dikker en romiger, waardoor je geleidelijk aan te werk kunt gaan. Bovendien vraagt een gel meer tijd om te drogen, wat ervoor zorgt dat je makkelijker kunt bijwerken.

5. Vloeibare eyeliner

Een ultrastrakke lijn krijg je met een vloeibare eyeliner. Dankzij de fijne punt kun je uiterst nauwkeurig werken. Kies voor een waterproof exemplaar als je ‘m de hele dag onberispelijk wilt laten zitten, of als je oogmake-up snel op je oogleden lijkt te stempelen.

Eyeliner met wing

Trek de eyeliner eventueel wat verder voor een mooie wing: zo’n opwaarts streepje dat je ogen een glamoureus en optisch liftend effect geeft.

Teken hiervoor eerst een fijn streepje boven je wimpers. Verleng de eyeliner aan je buitenste ooghoek met een wing, met het verlengde van je onderste wimperrand als richtlijn. Ga lichtjes opwaarts aan de buitenkant en zet, terwijl je tekent, geleidelijk minder druk naar de buitenkant toe. Zo krijg je een fijn lijntje aan de uiterste punt.

Een winged eyeliner is het allermooist als de wing mooi strak is. Werk ‘m daarom eventueel bij met een wattenstaafje met micellair water. Veeg langs de onderkant van de wing naar buiten toe. Kijk je mee?



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Nog een aantal tips voor een mooi resultaat

Ga tijdens het aanbrengen comfortabel zitten en zoek met je elleboog steun op een tafel voor een vaste hand. Nog niet zo ervaren? Start dan met een bruine of donkergrijze eyeliner in plaats van een zwarte. Die is zachter van kleur, waardoor je meer marge hebt om hier en daar een foutje te maken. Kleur de ruimte tussen de wimpers in met een oogpotlood. Het maakt de wimpers voller en de lijn vloeiender. De perfecte eyeliner is niet te dik en zit dicht tegen de wimperrand aan. Begin met een fijn streepje aan de aanzet van je wimpers en ga geleidelijk een klein beetje dikker naar het midden en de buitenkant toe. Een vloeiende lijn trekken vraagt een beetje oefening. Het kan daarom helpen om eerst stipjes te zetten en ze daarna te verbinden tot een mooie lijn. Zorg ervoor dat de puntjes niet te groot zijn en dat ze dezelfde grootte hebben. Een uitschuiver gemaakt? Wacht dan even tot de eyeliner is opgedroogd om ‘m met een wattenstaafje met micellair water te corrigeren. Gebruik je een potlood? Vervaag het lijntje dan met een klein, schuin afgesneden kwastje of wattenstaafje. Dat is ineens de ideale basis voor smokey eyes. Een potloodlijntje kan ook dienen als voorbeeld vooraleer je met vloeibare eyeliner aan de slag gaat. Mag het wat meer zijn? Kies dan gerust eens voor een eyeliner met glitters of in een felle kleur. Breng ten slotte een flinke laag mascara aan om je ogen nog meer in de kijker te zetten.

Videoproducer: Rien Delvaux β€’ Camera en montage: Jill Verheyden β€’ Tekst en productie: Jolien Thieleman

Meer beautyvideo’s:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!