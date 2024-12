10x de mooiste kant-en-klare kerstkrans

Dat je zelf makkelijk de mooiste kerstkransen maakt, ontdekte je hier al. Maar eerlijk is eerlijk: niet iedereen heeft evenveel tijd en zin om zijn innerlijke crea-bea boven te halen. Dus gelukkig bestaat er ook nog zoiets als de kant-en-klare kerstkrans!

Kant-en-klare kerstkrans: welke kies jij?

Een kant-en-klare kerstkrans: leuk om te geven en om te krijgen!

Green Celebration deurkrans Green Celebration deurkrans € 48,95 – Bloomon Eenvoud siert! Maar vergis je niet: de uitstekende takken, de verschillende structuren en zes soorten groen maken van deze kerstkrans een modern vernuftig pareltje! Grote tijdsbesparing: de krans wordt binnen de 1 à 2 dagen aan huis geleverd. Bekijk het hier.

€ 34 – House Doctor Deze stijlvolle krans is handgemaakt in een zeer beperkte oplage. Dus twijfel niet te lang als deze dik papieren kerstkrans je bevalt! Deze krans komt uit Frankrijk dus hou er rekening mee dat hij enkele dagen onderweg is. Bekijk het hier.

Geurend winterfruit Geurend winterfruit € 34 (vanaf) – bloomsnblossoms.be Bestel je deze winterkrans, dan wordt ie à la minute gemaakt en bezorgd. Voor de geur alleen haal je hem al in huis! Kies online de grootte van de krans en het soort lichtjes, en het enige wat jij nadien nog hoeft te doen, is ophangen en genieten. Bekijk het hier.

Joyous Time Joyous Time € 57,95 – Bloomon Nog een mooi exemplaar van Bloomon. Met deze krans geef je elke gast een warm én kleurrijk welkom cadeau! Voor de twijfelaars: nog eens nadenken mag, want de krans wordt binnen 1 à 2 dagen geleverd. Bekijk het hier.

Hikari krans Hikari krans € 109,95 – Blomsterkrans.com Voor wie het wat meer mag zijn: deze winterkrans heeft een diameter van maar liefst 50 centimeter en bestaat uit een stevige houten basis, veel eucalyptus en verschillende droogbloemen. Levertijd: drie tot zeven dagen. Bekijk het hier.

Klassiek rood Klassiek rood € vanaf 50,99 – euroflorist.be Altijd scoren met een klassieker vol rode besjes, kerstballen en dennenappels. Deze krans wordt gemaakt door een lokale bloemist maar wordt dankzij een overkoepelende bestelsite de dag zelf nog verzonden. Bekijk het hier.

Rosephine krans Rosephine krans € 60 – Rosephine.be Rosephine is een lokale bloemenkwekerij uit het Meetjesland. Al het groen en de bloemen komen rechtstreeks van het veld. Deze krans is gemaakt van stevige wilgentakken die je nadien zelf nog naar hartelust kunt hergebruiken. Levertijd: onbekend. Bekijk het hier.

Landelijk groen Landelijk groen € 36,95 – Natuurlijk Bloemen Bloemenbedrijf ‘Natuurlijk Bloemen’ werkt samen met bol.com, dus je kunt deze krans vol vers nobilis groen binnen de 1 à 2 dagen na bestelling aan huis verwachten. Bekijk het hier.

Fairytale krans Fairytale krans € 49 – Wildflowers.be Deze luxe droogkrans is het hele jaar door te verkrijgen bij de Mechelse droogbloemspecialiste ‘Wildflowers’, maar doet ons nu toch vooral dromen van een witte kerst! Bekijk het hier.

Sprankelend goud Sprankelend goud € 35 (vanaf) De eindejaarsperiode mag best met een vleugje elegantie en luxe overgoten zijn! Deze groen-gouden kerstkrans wordt vast de blikvanger aan de deur of in huis. Bekijk het hier.

Perfect voor aan de deur, boven de haard of als centerpiece op tafel. Geen gedoe met zelf knutselen – je geniet direct van de warme, winterse sfeer. Of je nu kiest voor een klassiek rood en goud design of een moderne, minimalistische stijl, zo’n kant-en-klare krans past in en aan elk huis!

