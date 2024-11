Wat schrijf je op een kerstkaart? Warme, liefdevolle, originele en grappige kerstwensen die ongetwijfeld een lach op iemands gezicht toveren. Laat je inspireren!

De mooiste kerstwensen voor 2024

Of je nu op zoek bent naar lange kerstwensen, korte en krachtige boodschappen, grappige of net hele bijzondere tekstjes: in deze lijst vind je ongetwijfeld wat je zoekt. Glimlach gegarandeerd.

Ho ho ho,

ik geef jou

al mijn

vriendschap

cadeau.

***

Aan onze kerstboom

hangt voor jou

heel stil tussen

het groen naast

de slingers, glinsters

en een grote ster,

ook een lieve,

mooie wens:

we wensen je een

prachtige kerst

en een wondermooi

Nieuwjaar!

***

Kersliedjes

klinken,

kerstballen

blinken,

cadeautjes

glitteren,

jij en ik

schitteren.

Onze harten lopen

over van liefde

en geluk. Kortom,

de kerstdagen

kunnen nu

al niet meer

stuk.

***

Ik verheug me op

een witte kerst,

maar als de

witte wijn op is,

dan drinken we

gewoon de

rode…

***

Jij bent

als de piek op

mijn kerstboom:

niemand

schittert

zoals

jij!

***

Dans, lach,

schitter

en straal.

Hou het niet

bij eentje,

maar doe het

in het nieuwe

jaar gewoon

allemaal!

***

Dit jaar leg ik

een extra

groot pakje

vol warmte,

tederheid en geluk

onder jullie boom.

***

Stilletjes

dwarrelen

honderden

sneeuwvlokjes

op aarde neer:

Kerstmis

is er weer. Een

schitterende kerst

en een prachtig

Nieuwjaar!

***

Een

dennenboom

versierd met

slingers, strikjes en

lampjes zij aan zij.

Speciaal voor

de allerliefste

kerstengel,

want dat ben jij.

***

Mag het mooiste

van vorig jaar

het minste worden

voor dit jaar.

Een fijn eindejaar

gewenst!

***

Ik wens jullie

heel veel glinstertjes

in jullie ogen en

jullie hart, met kerst

en in het fonkelnieuwe

jaar dat weldra

start.

***

Laat de warmte,

liefde en geluk

die kerst met zich

meebrengt een heel

jaar lang in je hart

gloeien.

***

Soms zijn er

tijden die je

liever zou willen

vermijden.

Ik wil dat je

goed weet,

dat ik je ook met

kerst niet vergeet.

***

12 maanden

van gezondheid

52 weken

vol kleine gelukjes

366 zorgeloze dagen

Dat zijn mijn nieuwjaarswensen

voor jou.

***

Ik wens je veel

lang-in-je-pyjama-

met-dikke-sokken-

onder-de-

twinkelende-

kerstboom-dagen.

***

Geniet van alle tierlantijntjes

en franjes, de opbouw naar

een sprankelend nieuw jaar,

net als de bubbeltjes die dansen in

de champagne waarmee we straks

weer toosten op elkaar.

***

Als ik

één wens

mag doen,

weet ik meteen wat

ik jou zou wensen…

De gezelligste kerst,

met alleen maar

hartelijke mensen.

***

Laten we onze beste voornemens

hernemen hoe ze een jaar geleden

zijn blijven liggen: onaangeroerd.

Gelukkig Nieuwjaar!

***

Omring jezelf met

warme mensen, vier de

kerstdagen en het leven.

Weet dat we aan je

denken, misschien helpt

dat wel voor even.

***

Ik wens je

wat je voor geen geld in

de wereld kunt kopen,

maar alles waar je

stilletjes op blijft hopen.





Deze week bij Libelle: 8 gratis kerstkaarten

Je warmste wensen verdienen de mooiste kaartjes. Daarom ontvang je deze week bij Libelle (nr. 48) van ons 8 gratis kerstkaarten om je lieve wensen of grappige boodschappen neer te pennen.

Handlettering: origineel geschreven kerstwensen

In plaats van de tekst gewoon op een kaart te schrijven, kun je de letters ook tekenen. ‘Handlettering‘ heet dat: een moderne vorm van kalligrafie waarbij je speciale materialen en technieken gebruikt. Ons grafisch team maakte enkele leuke voorbeeldjes om je op weg te helpen. Download ze hier op je computer, druk ze af en tekenen maar!

Bronnen: Pinterest, kerstwensen.eu, luckz.nl

Meer over kerst:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!