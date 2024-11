Niets zo leuk als je huis onderdompelen in kerstsfeer. Ben je nog op zoek naar kerstversiering, voor binnen of buiten? Of misschien ga je graag zelf aan de slag met DIY kerstdecoratie? Hier vind je alvast wat inspiratie!

De mooiste kerstdecoratie

It’s the most wonderful time of the year. En dan versieren wij ons huis graag met de mooiste kerstspulletjes, binnen én buiten. Van moderne kerstversiering tot exclusieve kerstdecoratie en lekker goedkope kerstversiering: de keuze is reuze!

Weet je niet goed waar te beginnen? Laat je dan alvast inspireren door de trendkleuren voor kerst 2024. En neem gerust een kijkje in dat artikel, waar we voor jou enkele mooie items oplijsten.

Kerstboomversiering

De kerstboom is allicht dé blikvanger van je kerstinterieur. Kleed ‘m dus aan met mooie kerstboomversiering, zoals kerstballen, ornamenten, kerstlichtjes en slingers. Er zijn heel wat mooie kleuren om te combineren in je kerstboom, en er bestaat eindeloos veel kerstboomdecoratie om je dennenboom te versieren zoals jij dat wilt. Enkele leuke items:

Houten kerstboomversiering Houten kerstboomversiering € 1,25 – Casa Shop het hier.

Kerstslinger uit vilt en hout Kerstslinger uit vilt en hout € 9,99 – Maisons Du Monde Shop het hier.

Lichtgevende ballen met iriserend effect Lichtgevende ballen met iriserend effect € 83,94 – Maisons Du Monde Set van 6. Shop het hier.

1 bolletje kerstsfeer! 1 bolletje kerstsfeer! € 4,49 – HEMA Shop het hier.

De basis: een set kerstballen De basis: een set kerstballen € 29,95 – It’s all about Christmas Shop het hier.

Groene klassieker Groene klassieker € 3,50 – Casa Shop het hier.

Stervormige piek Stervormige piek € 6,99 – IKEA Shop het hier.

Kerstversiering binnen

Naast de kerstboom is er nog heel wat kerstdecoratie voor binnen: denk maar aan beeldjes, kussens, kransen, kaarsen, verlichte kerstfiguren, sneeuwbollen en ander moois.

VIlten kerstkrans met verlicht huisje VIlten kerstkrans met verlicht huisje € 39,99 – Zara Home Shop het hier.

LED-kerstboompje LED-kerstboompje € 1,99 – HEMA Shop het hier.

Let it snow! Let it snow! € 12,40 – Sostrene Grene Shop het hier.

Kerstdecoratie aan de muur Kerstdecoratie aan de muur € 16,99 – IKEA Shop het hier.

Kerstmis kussenhoes Kerstmis kussenhoes € 9,99 – H&M Home Shop het hier.

Kerstversiering tafel

Op kerstavond, Kerstmis en andere gezellige avonden is het extra leuk om voor een feestelijke kersttafel te zorgen. En dat kan, met deze leuke spulletjes bijvoorbeeld:

Wintertafellaken Libelle Wintertafellaken Libelle € 18,99 – Libelle Shop het hier.

Draaiende kaarshouder Draaiende kaarshouder € 10,40 – Sostrene Grene Shop het hier.

Strooidecoratie Strooidecoratie € 2,25 – Casa Shop het hier.

Tafelklem Tafelklem € 24,99 – Leen Bakker Shop het hier. Inspiratie voor je tafelklem vind je hier.

Kerstservies Kerstservies € 39,95 – Action 16-delig servies. Shop het hier.

Kerstdecoratie vensterbank

Heb jij een vensterbank die je wilt aankleden met sfeervolle kerstdecoratie? Less is dikwijls more, met enkele beeldjes of figuren die je laat schitteren in hun eenvoud. Of jingle all the way, met prachtige accenten en taferelen die je zelf samenstelt:

LED-kaarsenbrug LED-kaarsenbrug € 16,74 – Sostrene Grene Shop het hier.

Netjes op een rij Netjes op een rij € 21,95 – Casa Set van 6. Shop het hier.

Verlichte kersthuisjes Verlichte kersthuisjes € 9,99 – € 17,99 – Zara Home Shop het hier.

Guirlande met sneeuw Guirlande met sneeuw € 16,95 – It’s all about Christmas Shop het hier.

Kerstversiering buiten

Ook je de buitenkant van je huis en je tuin mogen worden versierd voor kerst. Zo trek je die warme kerstsfeer naar buiten, en zorg je – letterlijk – voor meer licht in de donkere wintermaanden. Met verlichte kerstversiering, kerstfiguren, guirlandes of lampjes tover je jouw tuin om tot een echte blikvanger!

Rieten rendier met kerstverlichting Rieten rendier met kerstverlichting € 89 – It’s all about Christmas Shop het hier.

XXL-led-kerstboom XXL-led-kerstboom € 32,95 – Action Shop het hier.

Kerstkrans Kerstkrans € 69,95 – National Tree Company bij de Bijenkorf Shop het hier.

Kerstkrans aan je voordeur

Uiteraard kun je een kerstkrans kant-en-klaar kopen, maar je kunt ‘m ook zelf maken. Leuk om te doen, en je hebt er heel lang plezier van!

DIY kerstdecoratie

Zelf kerstversiering maken? Dat is helemaal niet zo moeilijk. Steek je creatieve handen uit de mouwen en laat je inspireren door deze leuke DIY kerstdecoratie:

Nog meer kerstplezier:

