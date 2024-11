DIY: zelf schattige kerstboompjes haken

De allermooiste kerstdecoratie, die maak je gewoon zelf. Deze kerstboompjes zijn helemaal niet moeilijk om zelf te haken. Met een flinke portie warmte en een lekker geurtje erbij, maak je je huis helemaal klaar voor een zalig knusse winter.

Schattige kerstboompjes in een handomdraai

3D-kerstboompjes

Zelf kerstboompjes haken? Moeilijk is dat niet, want je zet simpele kegeltjes van groot naar klein over elkaar. Als je de smaak eenmaal te pakken hebt, bouw je zo een heel bos bij elkaar. Het mooist als je speelt met verschillende tinten groen…

© Wout Hendrickx

Dit heb je nodig

4 bollen ‘Paris’ van Drops: 2 in kleur 25 (mosgroen) en 2 in kleur 62 (saliegroen)

1 bol ‘Merino Aran’ van Katia in kleur 66 (leger‑groen)

haaknaald nr 4

Alle benodigdheden zijn o.a. te koop via Gaarne.

Gebruikte steken

• losse (l) • vaste (v) • halve vaste (hv)

Zo maak je ze

De boompjes bestaan uit afzonderlijke kegeltjes die je van groot naar klein op elkaar stapelt. Hier volgt de werkbeschrijving voor 4 formaten, van het allerkleinste (toeren 1‑7) over een iets groter exemplaar (toeren 1‑10) en nog wat groter (toeren 1‑14) tot het grootste kegeltje (toeren 1‑19).

Maak in een groentint naar keuze een magische ring. Toer 1: haak 5 v. Toer 2: haak 2 v in elke v (10 v). Toer 3: haak 10 v. Toer 4: *haak 2 v in de 1ste v, haak 1 v* en herhaal van * tot * (15 v). Toer 5: haak 15 v. Toer 6: haak 2 v, *haak 2 v in 1 v, haak 3 v* en herhaal van * tot *, haak 1 v (18 v). Toer 7: haak 18 v. Hecht af voor het kleinste formaat kegeltje of haak verder voor een groter formaat. Toer 8: haak 2 v in elke 5de en 6de v (21 v). Toer 9: haak 21 v. Toer 10: haak 2 v in elke 6de en 7de v (24 v). Hecht af voor het tweede kleinste kegeltje of haak verder voor een groter formaat. Toer 11: haak 2 v in elke 5de en 6e v (28 v). Toer 12: haak 2 v in elke 6de en 7de v (32 v). Toer 13: haak 32 v. Toer 14: haak 2 v in elke 7de en 8ste v (36 v). Hecht af voor het op een na grootste kegeltje of haak verder voor het grootste formaat. Toer 15: haak 36 v. Toer 16: haak 2 v in elke 8ste en 9de v (40 v). Toer 17: haak 40 v. Toer 18: haak 2 v in elke 9de en 10de v (44 v). Toer 19: haak 44 v en hecht af.

Kerstboomhangertjes

Nu hang je ze aan een tak in een vaas, straks hang je ze in je kerstboom, deze leuke zelf gehaakte boomhangertjes. Of maak er een leuke slinger mee… Ontdek hier hoe je deze schattige kerstboompjes zelf kunt haken!

© Wout Hendrickx

Dit heb je nodig

• 1 bol ‘Fair Cotton’ van Katia in kleur 3 (ecru) • haaknaald nr. 3 • wolnaald

Gebruikte steken

losse (l)

halve vaste (hv)

stokje (st)

half stokje (hst)

ananassteek : hiervoor wissel je moesjes (puff stitch in het Engels) en lossen met elkaar af. In een vlg rij worden de moesjes gehaakt om de lossen tussen de moesjes van de vorige rij. Hierdoor komen de moesjes schuin boven elkaar te liggen.

: hiervoor wissel je moesjes (puff stitch in het Engels) en lossen met elkaar af. In een vlg rij worden de moesjes gehaakt om de lossen tussen de moesjes van de vorige rij. Hierdoor komen de moesjes schuin boven elkaar te liggen. moesje (m): reliëfsteek gevormd door (in dit geval 3) samengepakte hst – het is belangrijk dat je losjes haakt en de lussen langer maakt door er iets aan te trekken. Je haakt de 3 hst allemaal in één steek. Je krijgt dus 7 lussen op je haaknld, je maakt een omslag, haalt de draad door de 6 lussen, maakt opnieuw een omslag en haalt de draad door de 2 laatste lussen.

Zo maak je het

Om de kerstboompjes te haken, werk je met dubbele draad. Met 1 bol garen haak je 6 boompjes.

Haak 16 l en keer. Rij 1: Haak 15 v, de 1ste in de 2de l vanaf de haaknaald, haak 2 l (als 1ste ‘hst’ van de vlg rij) en keer. Rij 2: Haak 1 moesje in de 2de v, haak 1 l, *sla 1 v over, haak 1 moesje en 1 l* en herh nog 4 x van * tot *, sla 1 v over en haak 1 moesje. Je hebt nu 7 moesjes. Haak 1 hst in het laatste st om de rij te eindigen, haak 2 l (als 1ste ‘hst’ van de vlg rij) en keer. Rij 3: Haak in elke lossen-opening van de vorige rij 1 moesje met telkens 1 l tussen. Je hebt nu 6 moesjes. Haak nog 1 hst in de laatste st om de rij te eindigen, haak 2 l (als 1ste ‘hst’ van de vlg rij) en keer. Rijen 4-8: Herhaal rij 3. In elke rij heb je 1 moesje minder tot er nog maar 1 over blijft. Rij 9: Haak 1 v in het laatste moesje. Knip de draad op ± 10 cm af – dit wordt de ophangdraad – en trek deze door het lusje. Stammetje: Maak met een nieuwe draad een lus en hecht de draad vast aan de onderkant van de boom op ± 1/3 van de zijkant. *Haak 4 v, 1 l en keer het werk* en herh nog 2 x van * tot *. Knip de draad af, haal hem door de lus, trek aan en naai de draad in.

Ideeën en uitwerking: Harald Ligtvoet en Véronique Maurissen van Gaarne (gaarne.be) • Shopping, styling en productie: Harald Ligtvoet • Tekst: Carine De Mey • Foto’s: Wout Hendrickx

Nog meer haakpatronen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!