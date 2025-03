DIY: zelf een poezelige tochtkat haken

Na tochtstopper Toby de hond is het nu aan poezen Molly en Minoes om de tocht tegen te houden. Al liggen ze net zo graag op het bed van dochter- of zoonlief te spinnen. Wij tonen je stap voor stap hoe je zelf zo’n tochtkat kunt haken.

Met deze poezelige tochtkatten hou je het lekker warm binnen

Slaap, poesje slaap

Molly is een luie tijgerkat met een mooie streepjesvacht en slaapt het liefst de hele dag door voor het raam. Maar ook in de armen van haar baasje vindt ze het zalig vertoeven.

Dit heb je nodig

Molly is van kop tot staart 90 cm lang.

4 bollen van 100 g ‘Merino Aran’ van Katia: 2 bollen in kleur 10 (licht beige), 1 bol in kleur 3 (ecru) en 1 bol in kleur 21 (robijn)

restje garen in roze (neusje) en zwart of donkerbruin (nagels en oogjes)

haaknaald nr 4,5

vulling

borduurnaald met stompe punt

kopspelden

Gebruikte steken

• losse (l) • vaste (v) • halve vaste (hv)

Zo maak je Molly

Klik op onderstaande afbeelding om de werkbeschrijving te downloaden. Daarna kun je de tochtkat beginnen haken!

Miauw van mij

Minoes is je poezelige metgezel voor aan de deur: telkens wanneer er iemand binnenkomt, geeft ze kopjes en spint ze van geluk. En met haar zachte wollen vacht houdt ze vlot de tocht buiten en de warmte binnen.

Dit heb je nodig

Minoes is met gestrekte pootjes 93 cm lang.

5 bollen van 100 g ‘Merino Aran’ van Katia: 3 bollen in kleur 41 (oker), 1 bol in kleur 3 (ecru) en 1 bol in kleur 46 (bruin)

haaknaald nr 4,5

vulling

1 paar veiligheidsoogjes

borduurnaald met stompe punt

Gebruikte steken

• losse (l) • vaste (v) • halve vaste (hv)

Tip! Je haakt de toeren spiraalsgewijs, waardoor begin en einde niet zo duidelijk te zien zijn. Tellen is dus een must. Of werk met een hulpdraadje in een contrasterende kleur of met een stekenmarkeerder en breng deze aan na de laatste steek van de toer en vóór de eerste steek van de nieuwe toer. En toer na toer verhuist het mee.

Zo maak je Minoes

Klik op onderstaande afbeelding om de werkbeschrijving te downloaden. Daarna kun je de tochtkat beginnen haken!

Productie en tekst: Carine De Mey • Ideeën en uitwerking: Véronique Maurissen van Gaarne (gaarne.be) • Foto’s: Annelies De Weerdt

