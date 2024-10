Plaid haken: 9 haakpatronen voor koude dagen

Geen betere sfeermaker in huis dan een gezellige, warme plaid. En nu de herfst echt in het land is, is het een uitstekend moment om zelf zo’n plaid te haken. Met deze negen knusse haakpatronen ben je een ganse winter zoet!

9x plaid om zelf te haken

1. Vrolijke streepjes

Productie en foto’s: Monique Van Endert • Uitwerking ideeën: Véronique Maurissen (gaarne.be) • Styling: Catherine Mys • Make-up: Ad Van Mierlo • Model: Candide bij Euromodel • Met dank aan Van Uytsel en Juttu voor de kussens, dekens en props. © Monique Van Endert

Granny square nieuwe stijl: geen combi van vierkantjes, maar granny steekjes in één patroon dat uitvergroot wordt. Wees gewaarschuwd: dit speelse ruitjespatroon werkt verslavend. Haak dus met mate als je nog uit de zetel wilt komen.

De werkbeschrijving vind je hier.

2. Met een gouden randje

Uitwerking: Véronique Maurissen van Gaarne (gaarne.be) • Tekst: Carine De Mey • Productie en styling: Harald Ligtvoet • Foto’s: Wout Hendrickx • Met dank aan Arte International voor het behang en Casa, Ikea, Veritas en Van Uytsel voor de decoratie © Wout Hendrickx

Als je de moeite neemt om een hele plaid te haken, dan kies je best voor een tijdloos tintje dat nog jaren kan meegaan. Deze zandkleurige plaid is met z’n molenwieken granny squares perfect in al zijn eenvoud. De felgekleurde rand van boogjes is een leuke plus.

De werkbeschrijving vind je hier.

Ook zo dol op granny squares? Lees ook: DIY: 10x leuk haken met granny squares

3. Doorgeweven plaid

Productie: Harald Ligtvoet • Ontwerpen en uitwerking: Véronique Maurissen van Gaarne (gaarne.be) • Foto’s: Wout Hendrickx • Met dank aan Arte International, Mezzanino en Van Uytsel © Wout Hendrickx

Hoe je een plaid met simpele kleurbanen een unieke look geeft? Door hem na het haken in de andere richting door te weven! Het is verrassend eenvoudig: met grote verticale steelsteken creëer je in een mum van tijd een speels ruitjespatroon…

De werkbeschrijving vind je hier.

Nog meer haakpatronen in Scandinavische stijl vind je hier.

4. Fleurige eyecatcher

Uitwerking: Véronique Maurissen van Gaarne (gaarne.be) • Productie en styling: Harald Ligtvoet • Foto’s: Wout Hendrickx • Met dank aan Casa en Van Uytsel voor de decoratie © Wout Hendrickx

Toegegeven, je bent er een hele tijd zoet mee, maar het resultaat mag er dan ook zijn. Want dit dekentje gemaakt van granny squares, heeft alles om je favoriet te worden: een neutrale tint als basis, leuke boordjes in kleur en fleurige bloemetjes in het hart van elk vierkantje.

De werkbeschrijving vind je hier.

5. Stijlvolle warme plaid

Ideeën en ontwerpen: Véronique Maurissen van breiwinkel Gaarne (gaarne.be) • Productie: Harald Ligtvoet • Foto’s: Annelies De Weerdt • Met dank aan Casa, Sissy Boy, Sostrene Grene en Van Uytsel © Annelies De Weerdt

Deze zalig zachte plaid neem je ’s zomers makkelijk mee op elke picknick, ’s winters zorgt hij dan weer voor extra veel knusheid in huis. Wil je toch een iets dunnere plaid maken? Gebruik dan dunnere wol en pas het aantal steken aan. Maak wel eerst een proeflapje.

De werkbeschrijving vind je hier.

6. Met speelse kwastjes

Ideeën en ontwerpen: Véronique Maurissen van breiwinkel Gaarne (gaarne.be) • Productie: Harald Ligtvoet • Foto’s: Annelies De Weerdt • Met dank aan Casa, Sissy Boy, Sostrene Grene en Van Uytsel © Annelies De Weerdt

Van deze zomerse plaid in verschillende tinten roze worden wij instant vrolijk. De kwastjes geven een extra speelse toets, maar de plaid is ook mooi zonder.

De werkbeschrijving vind je hier.

7. Kleurrijke granny’s

Ideeën en ontwerpen: Véronique Maurissen van breiwinkel Gaarne (gaarne.be) • Productie: Harald Ligtvoet • Foto’s: Annelies De Weerdt • Met dank aan Casa, Sissy Boy, Sostrene Grene en Van Uytsel © Annelies De Weerdt

Geen haakpatroon zo tijdloos als granny squares. Om een mooi resultaat te krijgen aan de randen, kun je rondom de plaid nog een randje van stokjes of halve maantjes haken.

De werkbeschrijving vind je hier.

8. Zachte zigzagplaid

Ideeën en ontwerpen: Véronique Maurissen van breiwinkel Gaarne (gaarne.be) • Productie: Harald Ligtvoet • Foto’s: Annelies De Weerdt • Met dank aan Casa, Sissy Boy, Sostrene Grene en Van Uytsel © Annelies De Weerdt

Wie valt er nu niet voor deze zigzagplaid? We haakten deze plaid supersnel door een dubbele draad te gebruiken.

De werkbeschrijving vind je hier.

9. Aparte schelpjes

Ideeën en ontwerpen: Véronique Maurissen van breiwinkel Gaarne (gaarne.be) • Productie: Harald Ligtvoet • Foto’s: Annelies De Weerdt • Met dank aan Casa, Sissy Boy, Sostrene Grene en Van Uytsel © Annelies De Weerdt

Deze aparte schelpjesplaid steelt de show. Gebruik je verschillende kleuren? Werk dan steeds de laatste steek van elke rij af met de kleur van de volgende rij.

De werkbeschrijving vind je hier.

