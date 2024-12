Ben je al volop kerstinkopen aan het doen voor je familie? Vergeet dan zeker ook je huisdier niet! Hier vind je alvast enkele leuke geschenkjes.

Kerstcadeau voor je huisdier

Heb je een hond of kat, of misschien wel een konijn, cavia of ander huisdier? Leg hen dan (nog meer) in de watten met een kerstcadeau. Schattig, en dikwijls ook heel mooi en nuttig. Maak je klaar voor een feestelijk eindejaar, met wel ho-ho-honderd kopjes tegen je been!

Schattig speeltje Schattig speeltje € 4 – Flying Tiger Een kauwspeeltje in de vorm van een peperkoekmannetje als kerstcadeau voor je huisdier? Schattiger wordt het niet! Shop het hier.

Hondenhesje Hondenhesje € 49,95 – GOFLUO Het Belgische merk GOFLUO maakt mooie reflecterende kleding, zodat je je veilig in het verkeer kunt begeven. Ook je hond mag een fluovestje aan, en dan nog wel eentje met dit vrolijke design! Shop het hier.

Superspel Superspel € 9,95 – Kontent Konijn Deze denkpuzzel is speciaal ontwikkeld om konijnen uit te dagen om snoepjes of brokjes te zoeken. Je verstopt ze onder de afdekbolletjes. Ideaal om hun zoekgedrag te stimuleren en verveling tegen te gaan! Shop het hier.

Het vrolijkste kussen Het vrolijkste kussen € 6,95 – Action Honden, maar ook katten en konijntjes vinden het ongetwijfeld zalig om op dit knusse kussen te vertoeven. Helemaal in kerstthema! Bekijk het hier.

Kat-en-muisspel Kat-en-muisspel € 3,39 – HEMA Uren speelplezier met deze hengel! In de muis zit kattenkruid om je kat extra blij te maken. Shop het hier.

Keurig kerstaccessoire Keurig kerstaccessoire € 4 – Flying Tiger Verwen je viervoeter met deze verstelbare halsband! Hij is geschikt voor nekmaten van 32 tot 36 cm. Shop hem hier.

Speeltunnel Speeltunnel € 12,99 – Beeztees bij Petsplace Konijntjes vinden het geweldig om lekker door deze speeltunnel te lopen, erin te spelen of erin te rusten. Ook ideaal voor kleine katten. Shop hem hier.

Mooi én milieuvriendelijk smulpartijtje Mooi én milieuvriendelijk smulpartijtje € 39,95 (vanaf) – PINO Pets Bij PINO Pets, een Belgische merk dat zich richt op het welzijn van onze viervoeters én de planeet, shop je deze unieke voerbakken. Ze zijn met de hand gemaakt uit duurzame en natuurlijke materialen. Shop ze hier.

Feestkoekjes à volonté Feestkoekjes à volonté € 7,99 – Edgar & Cooper Het Belgische bedrijf Edgard & Cooper, dat natuurlijke honden- en kattenvoeding maakt, lanceerde heel wat feestelijk lekkers. Deze doos is gevuld met heerlijke hondenkoekjes. Shop ze hier.

Kattige krabbank Kattige krabbank € 69,99 – Lidl Geef je kat een gezellige schuilplaats cadeau, met bovenaan een vervangbare krabmat van sisal. Shop hem hier.

