Ben je geen fan van de voorgedrukte kerstkaarten uit de winkel en wil je dit jaar graag zelf kerstkaarten maken? Wij geven je alvast wat inspiratie om mee aan de slag te gaan!

Zo kun je zelf kerstkaarten maken

1. Peperkoekmannetje



Zo’n schattig peperkoekmannetje, daar wordt toch iedereen vrolijk van? Versier een effen kartonnen kaartje met vrolijk kerstpapier. Knip een peperkoekmannetje uit een stukje karton, plak het op het kaartje en teken met een witte sneeuwpenstift (bijv. bij bol.com) de oogjes, een mondje, … Stop tot slot een geldbriefje achter een van de armpjes, en klaar!

2. Pakje van geld



Nog een originele manier om geld cadeau te geven, is dit kaartje met een pakje van geld erop. Ziet er leuk uit, en is helemaal niet zo moeilijk om zelf te maken!

Schrijf of teken met een witte sneeuwpenstift een mooie kerstboodschap op een effen kartonnen kaartje, met behulp van een sjabloon (bijv. bij bol.com) of handlettering. Plak met een lijmpistool de uiteinden van een smal strookje karton verticaal op het kaartje, in het midden laat je een gleufje om je geldbriefje achter te steken. Teken tot slot nog een strik op het pakje.

3. Met rietjes



Knip enkele kartonnen rietjes in verschillende lengtes en kleef ze met dubbelzijdige tape in de vorm van een kerstboom op een kartonnen kaartje. Teken als afwerking met een gouden stift een ster en mooie kerstboodschap, en klaar is Kees!

4. Parels en een strik



Sierlijk en klassiek, dit kaartje met parels en een strik! Teken met potlood een cirkel op een kartonnen kaartje. Plak de cirkel vol met zelfklevende parels en werk af met een strikje.

5. Schattige rendiertjes



Het enige wat je nodig hebt voor deze kerstkaart met hoge schattigheidsfactor: rode pompons, een lijmpistool en een gouden en zwarte stift. Kleef een rijtje van 4 pompons op het kaartje en teken bij elke pompon zwarte oogjes en een gouden gewei. Werk af met een mooie kerstboodschap.

6. Zelf papier scheppen

Nog een manier om kerstkaarten te maken, is door zelf papier te scheppen. Zo zijn je kaartjes heel erg origineel, en je kunt zelfs naar hartenlust bloemzaadjes toevoegen! In deze video leggen we je uit hoe je eraan begint.

7. Met washi tape

Met stevig wit papier en goudkleurige washi tape maak je in een handomdraai feestelijke kerstkaartjes. Vouw het papier in twee en kleef de washi tape in de vorm van een kerstboom op de kaart. Werk af met een sterretje, schrijf er een mooie kerstwens in en je kaart is klaar om te versturen!

8. Met wat groen

Heb je enkele groene winterstruiken in je tuin? Knip er een takje af en bevestig ze met een touwtje op een kaart (of stevig papier in twee gevouwen).

9. Met knopen

Met knoopjes maak je snel en gemakkelijk de mooiste kerstkaarten. Maak bijvoorbeeld een sneeuwman, rendier, kerstboompje en nog veel meer.

10. Met strijkkralen

Knutselen met strijkkralen, da’s plezier voor jong en oud! Maak je ontwerp met de kralen, plak je creatie op een kaartje en werk af met een fijne kerstboodschap.

11. Met verf

Om zelf kerstkaarten te maken met verf hoef je geen kunstschilder te zijn. In deze video ontdek je hoe je met aquarelverf de mooiste kaartjes kunt ontwerpen.

12. Met garen

Met katoengaren kun je gemakkelijk kerstkaartjes haken. Instructies vind je hier!

13. Met pomponnetjes

In hobbywinkels zoals Ava of Pipoos vind je pompons in alle maten en kleuren. Vouw een stevig A4 papier in twee, neem een lijmstift en pomponnetjes bij de hand en laat je creativiteit de vrije loop!

14. Met vilt

Met vilt kun je oneindig veel creaties maken. Ook kerstkaartjes! Knip je favoriete kerstfiguren uit een stuk vilt, kleef ze op een kaartje en werk af met stickers, lintjes of andere feestelijke elementen.

