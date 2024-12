Kersthuisjes: 15x de gezelligste kerstversiering

Ongetwijfeld een van dé kersttrends van 2023: schattige kersthuisjes! Je ziet ze o-ver-al opduiken, en dat is helemaal terecht. Ga je voor een elektrisch kersthuisje met beweging, of liever een eenvoudige keramieken kaarsenhouder? Wat je ook kiest, met zo’n kersthuisje en/of kerstdorp dompel je je interieur helemaal onder in de kerstsfeer.

Zie je door de bomen het bos niet meer? Laat je dan inspireren door onze aanraders. We zetten onze favoriete huisjes op een rij zodat je kun gaan voor een heus kerstdorp, maar evengoed een paar leuke kersthuisjes verspreid over je huis kunt zetten. Gezelligheid troef!

Theelicht kersthuisjes

Wit kersthuisje Wit kersthuisje € 12,50 – JUTTU Shop het hier.

Gingerbread kersthuis Gingerbread kersthuis € 8,95 – Dille & Kamille Shop het hier.

Rood kersthuisje Rood kersthuisje € 20,99 – amazon.com.be Shop het hier.

Groen huisje Groen huisje € 12,99 – Sissy Boy Shop het hier.

Twee tinten Twee tinten € 8,50 – HEMA Shop het hier.

Kersthuisjes met LED-licht

Wit huisje Wit huisje € 7,95 – kerstversiering.be Shop het hier.

Klein maar fijn Klein maar fijn € 4,84 – Søstrene Grene Shop het hier.

Peperkoekhuis Peperkoekhuis € 14,95 – kerstversiering.be Shop het hier.

Huisje in de boom Huisje in de boom € 7,99 – ZARA Home Shop het hier.

Goud & wit Goud & wit € 10,99 – Maisons du Monde Shop het hier.

Kersthuisje met kerstboom Kersthuisje met kerstboom € 3,99 – Intratuin Shop het hier.

Met beweging

Rijdende trein Rijdende trein € 59,95 – bol.com Shop het hier.

Het stralende middelpunt van je kerstdorp Het stralende middelpunt van je kerstdorp € 89,99,- – Intratuin Shop het hier.

Kerstdorp Kerstdorp € 49,99 – Intratuin Shop het hier.

Cadeauwinkel met fontein Cadeauwinkel met fontein € 49,95 – kerstversiering.be Shop het hier.

Kerstdorp samenstellen

Eén kersthuisje is leuk, maar hoe meer je er samen zet, hoe gezelliger het wordt. Zo stel je je eigen kersttafereel samen:

Zet meerdere kersthuisjes samen , vergezeld door een kleine, porseleinen kerstboom en andere miniatuurbeeldjes. Denk altijd in oneven aantallen.

, vergezeld door een kleine, porseleinen kerstboom en andere miniatuurbeeldjes. Denk altijd in oneven aantallen. Varieer in hoogte: kies voor één centrale blikvanger .

. Varieer in kleur : alles in één tint kan zeker, maar wanneer je verschillende kleuren combineert, wordt het leuker om te zien. Combineer 4 witte kersthuisjes met bijvoorbeeld 1 zwarte, blinkende kerstboom. Zijn de kersthuisjes al kleurrijk? Ga dan voor neutrale extraatjes en een witte ondergrond.

: alles in één tint kan zeker, maar wanneer je verschillende kleuren combineert, wordt het leuker om te zien. Combineer 4 witte kersthuisjes met bijvoorbeeld 1 zwarte, blinkende kerstboom. Zijn de kersthuisjes al kleurrijk? Ga dan voor neutrale extraatjes en een witte ondergrond. Kies een warme ondergrond zoals vilt of een spiegel die de lichtjes verdubbelt.

zoals vilt of een spiegel die de lichtjes verdubbelt. Gebruik valse sneeuw enkel bij elektrische of LED-huisjes, zeker niet bij theelichthouders.

enkel bij elektrische of LED-huisjes, zeker niet bij theelichthouders. Niet alle huisjes zijn bakens van licht, dus houd je zeker niet in om wat extra LED-verlichting tussen de huisjes te leggen.

