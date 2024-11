Kerstverlichting voor buiten: de leukste aanraders én tips

Geniet jij ook zo volop van de kerstsfeer? Hang dan ook buitenverlichting op. Het maakt de kerstperiode een tikkeltje magischer en we worden er met z’n allen gelukkiger van! Maar waarop moet je letten bij kerstverlichting in je tuin? Onze tips én aanraders!

Tips voor buitenverlichting

Welke kerstverlichting is ideaal voor buiten? Je houdt het best rekening met een aantal zaken. Wij geven je de juiste tips.

Getty Images

1. Weerbestendig

Je kunt niet eender welke kerstverlichting buiten hangen, want lang niet alles wat je in de winkel vindt, kan tegen regen en wind. Goede buitenverlichting herken je aan de code IP44 of aan het icoontje van de waterdruppel in een driehoek. Zo weet je zeker dat stekkerverbindingen, voedingsadapters en lichtsnoeren tegen vocht en koude kunnen.

2. Timer of tijdschakelaar

Vanaf 17 uur begint het flink te schemeren, dus dan kunnen de lichtjes vrolijk aan. Ben je nog op het werk of wil je er niet elke dag aan denken? Werk dan met een timer. Ook handig als je tijdens het slapen de lichtjes liever uit ziet. Een tijdschakelaar voorkomt trouwens ook sluipverbruik.

3. Duurzaamheid

Kies voor ledverlichting, want dat verbruikt minder én geeft minder warmte af. Wist je dat een ledlamp zo’n acht keer minder verbruikt dan de traditionele halogeenlamp?

4. Struikelgevaar

Leg je verlengsnoer op een veilige plaats zodat niemand erover kan struikelen. Pin het snoer eventueel vast met krammetjes in de grond.

5. Veilig het dak op

Hang geen lichtversiering op wanneer het juist heeft geregend of gevroren. Wacht tot het droog is en zorg ervoor dat je niet uitglijdt.

10x de leukste kerstverlichting voor buiten

Lichtbollen Lichtbollen € 64,95 – Pro Idee Shop het hier.

Rendier Rendier € 59,99 – Jysk Shop het hier.

Lichtboom Lichtboom € 21,50 – Jysk Shop het hier.

Kerstboom aan de voordeur Kerstboom aan de voordeur € 27,95 – Kerstverlichtingbuiten.com Shop het hier.

LED-slinger LED-slinger € 42,90 – Lampen24 Shop het hier.

Grote kerstster Grote kerstster € 24,90 – Lampen24 Shop het hier.

Netverlichting Netverlichting € 27,99 – Intratuin Shop het hier.

Tuinstekers Tuinstekers € 9,99 – Intratuin Shop het hier.

Kerstboom Kerstboom € 24,99 – Intratuin Shop het hier.

Kerstster Kerstster € 25,- – HEMA Shop het hier.

