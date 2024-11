Wat wil jij graag als cadeautje voor kerst? Of wat wil je als geschenk geven aan vrienden en familie? Als je nog geen idee hebt, bekijk dan onze grote fotospecial boordevol leuke ideeën voor een kerstcadeau!

Originele ideeën voor een kerstcadeau

Een klein geschenkje of een groot cadeau? Je ontdekt het allemaal in deze special vol feestelijke, originele ideeën voor een kerstcadeau. Een leuke verwenset, heerlijk hapje of creatief cadeau… Tussen deze cadeautjes vind je iets voor iedereen en voor élk budget!

Belle Madam Belle Madam € 59,99 voor zes flessen – Libelle Libelle’s hoofdredactrice Karen wilde dolgraag een Libelle-wijn maken. En of die droom werkelijkheid werd! Belle Madam proef je in een rijke, fruitige witte en iets stevigere maar heel toegankelijke rode wijn. Shop het hier.

Belgisch en duurzaam Belgisch en duurzaam € 37,50 – CÎME Belgisch beautymerk CÎME brengt speciaal voor de feestdagen een duurzame giftbox uit met hun multifunctionele beautyolie en voedende handcrème. Voor elke verkochte box gaat er een deel van de opbrengst naar een bomenproject in de Nepalese Himalaya. Shop het hier.

Een overzichtelijk 2025 Een overzichtelijk 2025 € 39,95 – SuccesPlanner Klaar voor het nieuwe jaar? Met een SuccesPlanner start je 2025 alvast met meer inzicht en structuur, dankzij deze mooie agenda die ruimte geeft aan al je gedachten, en je ondersteunt om te groeien op professioneel en persoonlijk vlak. Shop het hier.

DIY-kerstmok DIY-kerstmok € 6 – Flying Tiger Het worden creatieve feestdagen, met deze vrolijke set om zelf een keramieken mok te beschilderen! Shop het hier.

Ho ho ho, zo’n gezellig cadeau Ho ho ho, zo’n gezellig cadeau € 12,99 – C&A Nooit meer koude voeten met deze gezellige en zachte pantoffels. Het ideale cadeau voor kerst, omdat je er de hele winter plezier van hebt! Shop het hier.

Moeilijk te weerstaan Moeilijk te weerstaan € 5,59 – Tony’s Chocolonely Fair chocolademerk Tony’s Chocolonely vulde dit feestelijke zakje met kleine chocolaatjes om van te genieten. Het ideale kerstcadeau voor chocoholics. Shop het hier.

Een warm kerstcadeau Een warm kerstcadeau € 74,99 – HEMA Een cadeau om helemaal warm van te worden, is een streelzacht warmtekussen. Ideaal om je deze winter aan op te warmen, het extra gezellig te maken of om spierpijn te verlichten. Shop het hier.

Elke dag een glimlach Elke dag een glimlach € 14,95 – Libelle Daar is hij weer, onze Libelle Scheurkalender! Voor de editie van 2025 verzamelden we opnieuw de leukste uitspraken, vrolijke quotes, grappige anekdotes en hartverwarmende berichtjes. Shop het hier.

Feestelijke verzorgingsset Feestelijke verzorgingsset € 9,99 – Yves Rocher Heerlijk is Yves Rochers nieuwste kerstgeur, ‘Vanille d’Orchidée’, in dit mooie geschenksetje met een douchegel, lichaamsscrub en bodylotion in reisformaat. Shop het hier.

Zalige huisgeur Zalige huisgeur € 39 – L’Occitane L’Occitane bracht voor kerst een aantal stijlvolle kaarsen uit met zalige geuren. Onze favoriet: Lavande Blache, met lavendel, bergamot, mandarijn, zoete sinaasappel en geranium. Shop het hier.

Pure verwennerij Pure verwennerij € 19,50 voor 20 minuten – Rituals hydromassage, drijvend op een warm waterbed voor volledige ontspanning van je lichaam en geest… Het kan in Rituals’ Mind Oasis op de Meir in Antwerpen. Bekijk het Een unieke, drijvend op een warm waterbed voor volledige ontspanning van je lichaam en geest… Het kan in Rituals’ Mind Oasis op de Meir in Antwerpen. Bekijk het hier

Lekker simpel Lekker simpel € 27 – Pelckmans Libelle Lekker-chef Manon Van Aerschot bracht haar derde kookboek uit, Lekker simpel, met heerlijke en haalbare recepten die sneller zijn dan take-away. Shop het hier.

Naar de Winter Efteling Naar de Winter Efteling € 34 (vanaf) in de Libelle-shop – Efteling Naar de Efteling met korting? Dat kan met de Libelle-code, waarmee je maar liefst € 10 korting krijgt op je ticket! De code is nog het hele jaar geldig, waardoor je vanaf 11 november ook naar de Winter Efteling kunt. Het park is dan gezelliger dan ooit! Bekijk het hier.

Een creatieve kerst Een creatieve kerst € 12,99 – LEGO Niets zo leuk als jezelf creatief uitleven. Deze set met LEGO-kerstversieringen bevat vier verschillende ornamenten: een cadeau, Kerstman, rendier en sneeuwman. Shop het hier.

Vrolijk vogeltje Vrolijk vogeltje € 6,95 – Dille & Kamille Een plant fleurt elke ruimte op. En helemaal met deze glazen irrigator in de vorm van een vogeltje, om je plant altijd van de juiste hoeveelheid water te voorzien! Shop het hier.

Gepersonaliseerde speelkaarten Gepersonaliseerde speelkaarten € 17,99 – Smartphoto Een gepersonaliseerd cadeau om mee uit te pakken: deze speelkaarten, waar je je favoriete foto op kunt laten printen. Shop het hier.

Klinken op kerst Klinken op kerst € 14,99 – The Mocktail Club Stijlvol klinken doe je met een heerlijke mocktail: deze is lekker makkelijk kant-en-klaar, met smaken van frisse limoen, verse basilicum en vlierbloesem. Shop het hier.

Iconisch trio Iconisch trio € 12,60 – Nuxe Fan van de iconische Huile Prodigieuse multifunctionele olie voor lichaam, gezicht en haar? Nuxe stopte drie schattige flesjes in een leuke cadeauverpakking. Shop het hier.

Heerlijke balsamico Heerlijke balsamico € 9,95 – Dille & Kamille Gember en citroen in een balsamicoazijn: een friszoete, maar ook spicy combinatie! Heerlijk in een (fruit)salade, bij vis of schaaldieren, en zelfs bij ijs en andere desserts. Shop het hier.

Tijd voor thee Tijd voor thee € 14,99 bij bol.com – Pukka Met een dampende kop kruidenthee maak je het extra gezellig. Deze mooie geschenkdoos bevat zes verschillende smaken om van te genieten. Shop het hier.

5-in-1 cadeau 5-in-1 cadeau € 35 – Flying Tiger Uren spelplezier gegarandeerd met deze 5-in-1 houten tafelspellen set. Perfect voor spelletjesliefhebbers en ideaal voor tijdens het kerstfeest! Shop het hier.

Beestenboel Beestenboel € 89 (vanaf) – ZOO Antwerpen en Planckendael Een abonnement op ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael schenken? Koop dan een cadeaubon met de waarde van het abonnement. De gelukkige kan daarmee zijn of haar abonnement kopen aan de kassa. Goed voor een heel jaar dierenplezier! Shop het hier.

Bakken maar! Bakken maar! € 49,90 – GreenPan Dankzij de verwisselbare platen voor panini’s, wafels en croque monsieurs experimenteer je met dit toestel naar hartenlust met smaken. De platen hebben een gezonde keramische antikleeflaag. Shop het hier.

Kersttrui voor je fles Kersttrui voor je fles € 4,95 – Casa Geef je graag een flesje cadeau? Deze flessenhoes zorgt ongetwijfeld voor een verrassende verpakking. Shop het hier.

On the go On the go € 37,99 – Mepal Superhandig voor onderweg: deze lunchpot houdt je eten tot 8 uur warm of tot 12 uur koud. Een cadeau om jarenlang plezier aan te beleven! Shop het hier.

Uren leesplezier Uren leesplezier € 139 bij bol.com – Kobo Licht, compact en comfortabel? Dat is een e-reader, waarmee je duizenden boeken met je meeneemt. Het reflectievrij scherm leest net zoals papier. Shop het hier.

Nog meer kerstcadeautjes? Die vind je hier!

Verlanglijstje voor kerst

Wat zet jij op je verlanglijstje voor kerst? Download hier gratis ons verlanglijstje, druk het af en pen al je wensen en verlangens erop neer!

Meer inspiratie voor een origineel kerstcadeau?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!