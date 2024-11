5x de mooiste kleuren om te combineren in je kerstboom

Kerstversiering brengt meteen een hoop gezelligheid in huis. Twijfel je nog over welke kleuren je wilt gebruiken in je kerstboom? Dan kunnen deze combinaties je vast inspireren!

Kleuren om te combineren in je kerstboom

Als we de trendkleuren voor kerst 2024 mogen geloven, zijn er dit jaar heel wat (verrassende!) kleuren populair die prachtig te combineren vallen in je kerstboom. En natuurlijk zijn er nog talloze andere combinaties, van klassiek tot minimalistisch en kleurrijk:

1. Rood en wit

Deze kleuren vormen misschien de traditioneelste, maar ook populairste combinatie van allemaal. Wit zorgt voor een winters gevoel, terwijl rood zorgt voor een superwarme en gezellige toets. Voeg je een vleugje goud toe, dan creëer je een subtiel feestelijk effect. Kies voor kerstlichtjes in een warme kleur, dat geeft het mooiste effect bij deze klassieke combinatie.

Joost Govers

2. Groen en kopertinten

Groen en koper blijft een kerstcombinatie waar je niet omheen kunt. Deze kleuren brengen rust in je woning, maar zorgen toch voor een feestelijk gevoel. Donkere, houten accenten matchen mooi bij deze stijl en lijken het bos naar binnen te brengen.

Joost Govers

3. Lichtblauw, wit en zilver

Mooi winters, deze kleurencombinatie! Samen met koele, twinkelende lichtjes haal je niet alleen het kerst-, maar ook het ultieme wintergevoel in huis. Kies hierbij gerust voor kerstversiering in de vorm van lange ijskristallen, of voor sneeuwpoeder om je kerstboom mee te versieren.

Joost Govers

4. Geel, goud en roségoud

Metallics, zoals goud en roségoud, zijn een van de grootste trends voor kerst 2024. Combineer je deze glanzende tinten met een accentkleur als geel, dan zorg je voor een superfris en trendy accent in je interieur.

Joost Govers

5. Roze, rood en roségoud

Voor wie houdt van een vrolijke en lichte sfeer in huis zonder in te boeten op de gezelligheid van kerst, vormen roze, rood en roségoud een geweldige combinatie voor je kerstboom. Omdat deze kleuren zo licht zijn, kun je de boom gerust ook ietsje voller hangen.

Wout Hendrickx

Meer over kerst:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!