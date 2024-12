Vroeger zag je maar af en toe een notenkraker bij de kerstdecoratie staan, maar de laatste jaren zijn die kleurrijke krakers aan een stevige opmars bezig. Laat je verrassen door deze 15 leuke notenkrakers voor kerst!

Vooraf: het verhaal achter de notenkrakers

Wat is nu eigenlijk het verhaal achter die statige notenkraker? En waarom hebben ze vaak een wapen vast?

Wel, dat heeft allemaal te maken met de oorspronkelijke boodschap die vasthing aan de notenkrakers. Volgens een Duitse volkslegende werden die namelijk vaak als geluksbrenger cadeau gedaan om de familie en het huis te beschermen.

Het sprookje ‘De notenkrakers en de muizenkoning’

De Duitse auteur Ernst Theodor Amadeus Hoffman liet zich inspireren door die volkslegende en schreef het in 1816 neer als een sprookje voor kinderen en volwassen, genaamd ‘De notenkraker en de muizenkoning’. Daarin krijgt het hoofdpersonage op kerstavond een notenkraker cadeau, die om middernacht plots tot leven blijkt te komen.

En dat is maar net op tijd, want de kamer wordt op dat moment gevuld met muizen, onder leiding van de Muizenkoning. De Notenkraker trommelt al snel een leger van peperkoekmannetjes en tinnen soldaten op, en gaat de strijd aan.

Zoals het een sprookje betaamt, wint de Notenkraker en verandert hij in een knappe prins die vervolgens met het hoofdpersonage in de sneeuw gaat dansen.

Het ballet ‘De notenkraker’

De bekende Franse schrijver Alexandre Dumas bracht in 1844 het sprookje naar Frankrijk, met zijn herwerking ‘L’Histoire d’un casse-noisette’. En waarschijnlijk moet het verhaal dan opgemerkt zijn door het Mariinskiballet, een bekend balletgezelschap uit Sint-Petersburg. Choreografen Marius Petipa en Ivan Vsevolosjki bewerkten het oorspronkelijke verhaal, Tsjaikovski componeerde de muziek voor het stuk. En de rest is geschiedenis.

De balletvoorstelling bestaat uit twee bedrijven: het eerste bedrijf vertelt een gelijkaardig verhaal als het sprookje, het tweede bedrijf breidt er een vervolg aan. Daarin reist Clara, het hoofdpersonage, met de Notenkraker naar Snoepgoedland, waar ze onder andere de Suikerboonfee, de Gembermama en heel wat walsende bloemen ontmoet.

Het verslaan van de Muizenkoning wordt uitgebreid gevierd met allerlei lekkernijen en prachtige nationale dansen. Na een laatste wals kussen Clara en de prins en vliegen ze met een slee over hun onderdanen.

De kerstsetting van deze wereldberoemde balletvoorstelling maakte het al snel tot een klassieker die steevast rond de feestdagen werd opgevoerd. En tot op vandaag wordt dat nog steeds gedaan.

15x de leukste notenkraker voor kerst

Flashforward naar 2023, en we zien een verscheidenheid aan notenkrakers in de winkels. Vaak met wapens, maar evengoed met peperkoekmannetjes in de hand.

Wil jij ook zo’n leuke notenkraker in huis? Wij verzamelden alvast onze 15 favorieten!

Veelkleurige notenkraker – 38cm Veelkleurige notenkraker – 38cm € 24,99 – Maisons du Monde Shop het hier.

Notenkraker uit LEGO Notenkraker uit LEGO € 12,99 – LEGO® Shop het hier.

Notenkraker met kalender Notenkraker met kalender € 7,99 – Maisons du Monde Shop het hier.

Notenkraker-mokken Notenkraker-mokken € 19,99 – Maisons du Monde Shop het hier.

Gouden notenkraker – 36 cm Gouden notenkraker – 36 cm € 17 – HEMA Shop het hier.

Notenkraker – 38 cm Notenkraker – 38 cm € 12,99 – AVA Shop het hier.

Notenkrakers in de kerstboom Notenkrakers in de kerstboom € 5,99 voor 3 stuks – Famiflora Shop het hier.

Gouden notenkraker Gouden notenkraker € 18,99 – Intratuin Shop het hier.

Grote notenkraker met kerstkrans Grote notenkraker met kerstkrans € 59,- – Kerstversiering.be Shop het hier.

Notenkraker met donut Notenkraker met donut € 69,95 – The Christmas Shop Shop het hier.

Notenkraker kaarsenhouder Notenkraker kaarsenhouder € 39,95 (2 stuks) – Loberon Shop het hier.

Kersthanger (set van 4) Kersthanger (set van 4) € 19,96 – Maisons du Monde Shop het hier.

Met gingerbread-hanger Met gingerbread-hanger € 17,95 – The Christmas Shop Shop het hier.

Glazen kersthanger Glazen kersthanger € 6,99 – kerstversiering.be Shop het hier.

Kersthanger Kersthanger € 3,89 – HEMA Shop het hier.

