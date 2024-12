Smokey eyes hoeven er niet altijd zwaar en fel opgemaakt uit te zien. Dat bewijst redactrice Sanne in deze video, waarin ze graag uitlegt hoe je een smokey eye naturel aanbrengt.

Smokey eyes

Libelle-redactrice Sanne is ook visagiste en haarstyliste. Ze weet perfect hoe je smokey eyes op een zachte manier aanbrengt, met tinten die diepte creëren en er toch niet te zwaar uitzien. Een mooie look waar je absoluut mee scoort tijdens de feestdagen of een andere speciale gelegenheid – en eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Probeer maar!

Dit heb je ervoor nodig

Oogschaduwprimer

Matte oogschaduwtinten in drie kleuren binnen hetzelfde kleurenpalet: een lichte, medium en donkere tint

Een platte en fijne oogschaduwkwast

Optioneel: oogpotlood

Mascara

Smokey eyes: een makkelijk stappenplan

Breng een oogschaduwprimer aan op je bewegend ooglid, tot aan je wenkbrauwbot. Eventueel kun je hiervoor ook een concealer gebruiken. Vervaag met je vingers, zodat je geen harde lijnen meer ziet. Neem er je oogschaduw bij. Tik je borsteltje telkens even af vooraleer je het pigment aanbrengt, om zo te vermijden dat je oogschaduw op je huid terechtkomt. Breng de lichtste tint aan over heel je bewegend ooglid, in je arcadeboog en een klein beetje daarboven.

aan over heel je bewegend ooglid, in je arcadeboog en een klein beetje daarboven. Breng de medium tint aan over heel je bewegend ooglid. Maak je borstel even schoon in een tissue en vervaag de overgang tussen de twee kleuren.

aan over heel je bewegend ooglid. Maak je borstel even schoon in een tissue en vervaag de overgang tussen de twee kleuren. Breng de donkere tint aan tot ongeveer in de helft van je bewegend ooglid. Maak je borstel opnieuw schoon en vervaag de overgang tussen de kleuren. Hou je van een zachte look? Dan kun je nu afwerken met mascara. Wil je toch graag wat extra intensiteit? Trek dan nog een oogpotloodlijntje op de bovenste wimperrand. Zorg ervoor dat je dicht bij de wimpers blijft. Vervaag het lijntje met een fijne oogschaduwkwast of een wattenstaafje zodat je geen harde rand meer ziet. Breng nu nog een beetje oogschaduw aan op de onderste wimperrand. Dat doe je met dezelfde drie tinten: de lichtste in de binnenste ooghoek, de medium in het midden en de donkere aan de buitenkant. Vervaag de kleuren in elkaar. Werk af met véél mascara.

Camera en montage: Hans De Groef • Met dank aan Casa voor de styling van de locatie.

