Geen winters figuurtje zo schattig als de sneeuwman. De vrolijke pop kreeg al heel wat bekende filmrollen (denk maar aan Olaf in Frozen) en verdient absoluut een plekje in je winter- of kerstinterieur. Deze schattige sneeuwmannen wรญl je!

15x kerstdecoratie met sneeuwmannen

Een sneeuwman bouwen is ongetwijfeld een van de leukste dingen om te doen als het heeft gesneeuwd. Het is een eeuwenoude wintertraditie die we ook graag in huis halen, omdat sneeuwpoppen er dikwijls zo vrolijk en schattig uitzien.

Beeldjes, verlichte figuren, ornamenten of een grote opblaasbare sneeuwman: er is zoveel leuke kerstversiering te vinden met sneeuwmannen. Geef ze een mooi plekje in je interieur, en maak van je huis een winterwonderland waar je ook na kerst nog van kunt genieten!

Kersthanger Kersthanger € 2,95 – Dille & Kamille Shop het hier.

Vilten sneeuwpop Vilten sneeuwpop € 39,90 – Casa H: 30 cm – Shop het hier.

Sneeuwbol Sneeuwbol € 4,49 – HEMA Shop het hier.

Mini-sneeuwmannen Mini-sneeuwmannen € 3,99 – AVA Shop het hier.

Voorraadpot Voorraadpot € 14 – Flying Tiger Shop het hier.

Sneeuwpop uit klei Sneeuwpop uit klei € 2,69 – It’s All About Christmas Shop het hier.

Kleurveranderend LED-lampje Kleurveranderend LED-lampje € 1,99 – HEMA Shop het hier.

Sneeuwpop-kaarsjes Sneeuwpop-kaarsjes € 8,49 – AVA 6 stuks – Shop het hier.

Sneeuwpoppen-lamp Sneeuwpoppen-lamp € 54,90 – Lampen24 Shop het hier.

Sneeuwpop-pot Sneeuwpop-pot € 2,99 – Maisons Du Monde Shop het hier.

Sneeuwbol met muziek Sneeuwbol met muziek € 19,95 – It’s All About Christmas Shop het hier.

Opblaasbare sneeuwpop Opblaasbare sneeuwpop € 55,99 – vidaXL bij Leen Bakker Shop het hier.

Sneewpop-beeldje Sneewpop-beeldje € 8,50 – JYSK Shop het hier.

Sneeuwmannen met hangbeentjes Sneeuwmannen met hangbeentjes € 29,45 – Bol.com Shop het hier.

Geschenkdozen Geschenkdozen € 6,99 – AVA Shop het hier.

Zelf maken: koekjes met sneeuwmannen

Of het nu is om zelf van te snoepen, of om cadeau te geven: koekjes bakken is altijd een goed idee. En het is nรณg leuker om ze te versieren met glazuur! In onderstaand video-artikel tonen we hoe je zelf mooie en smakelijke sneeuwman-koekjes maakt.

