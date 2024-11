Kerstmarkt Valkenburg: dit zijn de leukste activiteiten met kerst

Op een steenworp van de Belgische grens vind je het Nederlandse stadje Valkenburg, dat tijdens de eindejaarsperiode wordt omgetoverd tot een klein kerstparadijs. Met een kerstmarkt boven én onder de grond, kerstparade en andere knusse activiteiten is Valkenburg de ideale plek om helemaal in de kerststemming te komen.

De leukste plekjes van de kerstmarkt in Valkenburg

Van 15 november 2024 tot en met 5 januari 2025 wordt Valkenburg aan de Geul getransformeerd tot ‘Kerststad Valkenburg’. Een hele kerstperiode lang kun je er terecht voor bovengrondse, maar ook ondergrondse – ja hoor, ondergrondse! – kerstmarkten, straattheater, winterse wandelingen en een heuse kerstparade. Bovendien werd ook dit jaar de kerstmarkt van Valkenburg verkozen tot een van de mooiste kerstmarkten van Europa.

1. Kerstmarkt in Valkenburg

In Valkenburg kun je zowel boven als onder de grond de kerstmarkt bezoeken. Op het Walramplein vind je – bovengronds – Santa’s Village: een verzameling mooi versierde chalets waar je allerlei kerstcadeautjes en lokale lekkernijen kunt kopen.

Maar dé grote blikvanger in Valkenburg is natuurlijk de kerstmarkt in de grotten, meteen ook de oudste en grootste ondergrondse kerstmarkt van Europa. Zowel in de Gemeentegrot als in de Fluweelengrot onder de kasteelruïne zijn de mergelgangen helemaal versierd met kerstlichtjes, kerstbomen en andere kerstdecoraties. Ook hier kun je snuisteren tussen de kraampjes boordevol mooie kerstspulletjes.

© Kerststad Valkenburg

2. Attracties & animatie

Maak een ritje op de rodelbaan of op de kabelbaan, die je naar de top van de Wilhelminatoren brengt, de grote verlichte kerstboom van Valkenburg. Daag je vrienden uit op de curlingbaan, bewonder de 3D-grotschilderingen of laat je verwonderen door het straattheater.

En misschien loop je in Valkenburg wel Professor Dr. Falckenstein tegen het lijf, het hulpje van de kerstman. Hij verzamelt alle wensen en zorgt dat ze goed en wel bij de kerstman terecht komen.

© Kerststad Valkenburg

3. Kerstparade van Valkenburg

Twee keer per week trekt er een feeërieke optocht door de straten van Valkenburg: de Landal Christmas Parade. Van 16 november tot en met 28 december word je op woensdag en zaterdag (behalve op woensdag 25 december) getrakteerd op een magische lichtstoet, inclusief praalwagens en dansers in kostuums.

© Kerststad Valkenburg

Ideaal om te combineren: 5x de beste plekjes om de kerstsfeer op te snuiven in Maastricht

4. Winterse wandeling

Ook een winterse wandeling in de omgeving mag niet ontbreken wanneer je een kerststad als Valkenburg bezoekt. Tijdens de Kribkeswandelingen wandel je langs tientallen ‘kribkes’ of kerststalletjes. Elk kribke heeft een eigen sfeer: van lampjes tot bewegende elementen. Er zijn verschillende routes van verschillende afstanden.

Bezoek je Valkenburg met je kroost? Dan is de Twinkeltocht een aanrader. Wandel door de magisch verlichte straten van de stad en help onderweg Professor Dr. Falckenstein om zijn kerstmissie te volbrengen aan de hand van puzzels en opdrachten in AR (Augmented Reality). Een goede manier om de stad op een andere manier te leren kennen!

© Kerststad Valkenburg

5. Een hapje en drankje

Knorrende maagjes tussendoor? Een fijne manier om de lokale horeca te ontdekken is de Route d’Amuse. Tijdens deze culinaire wandeling word je onderweg getrakteerd op een lekkere amuse bij vier verschillende horecazaken. Prijs: € 12,95 per persoon.

Natuurlijk kun je ook uitgebreid smullen op de kerstmarkt van Valkenburg zelf. Bestel bij een van de chalets een warme wafel, oliebol, crêpe of portie churros met een tas warme chocolademelk of glühwein erbij.

© Jasper Kroese – Eleven Media

Praktische informatie

Aangezien Valkenburg erg populair is tijdens de kerstperiode, plan je je bezoek best goed op voorhand. Zeker tijdens het weekend is het er erg druk, het is dan ook aangeraden om de kersmarkt op een weekdag te bezoeken. Je kunt vooraf online tickets bestellen voor de verschillende activiteiten via kerststadvalkenburg.nl/tickets.

Valkenburg is bereikbaar met de trein, maar je zult waarschijnlijk moeten overstappen in Maastricht of Aken. Je kunt je reis plannen via b-europe.com.

Je kunt ook met de auto naar Valkenburg, dan koop je best op voorhand een parkeerticket. Vooral voor de weekends in december en tijdens de kerstvakantie doe je dit best vooraf, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Om parkeerstress te vermijden, kun je ook op een P+R parkeren en het laatste stukje met de trein afleggen. Meer info vind je op kerststadvalkenburg.nl.

Meer kerstuitstapjes:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!