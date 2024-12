Zo verzorg je een kerstster na de feestdagen

De kerstster wordt voor de kerst vaak in huis gehaald om de tafel te versieren, maar vliegt in januari meestal de vuilbak in. Zonde, want met de juiste verzorgingstips kun je nog lang van deze prachtige plant genieten!

Bescherm ze tegen de kou en tocht

Als een kerstster haar bladeren laat vallen, is dat meestal te wijten aan kou en tocht. De uit Mexico afkomstige plant heeft daar namelijk een hekel aan. Thuis heeft de kerstster graag een licht, tochtvrij plekje zonder direct zonlicht bij een temperatuur van 15 tot 22 graden.

Water geven: niet te veel, maar ook niet te weinig

Kerststerren doen het uitstekend als je ze regelmatig voorzichtig wat lauw water geeft. Als de wortels uitdrogen, laat de plant haar bladeren vallen. Maar als ze daarna weer water krijgt, herstelt ze zich meestal. Bij te veel water is de kerstster minder vergevingsgezind: de bladeren worden geel en vallen af, de wortels beginnen te rotten en in het ergste geval geeft de plant compleet de geest.

Plantenvoeding is tijdens de bloeitijd niet nodig. Is de plant uitgebloeid? Dan volstaat het om eenmaal per maand wat kamerplantenvoeding bij het gietwater te doen.

De plant opnieuw aan de bloei krijgen

Na de bloei vallen de kleurige schutbladen af en verandert de kerstster in een weelderige bladplant. Om ervoor te zorgen dat de kerstster weer stipt rond de feestdagen haar kleurige schutbladen ontwikkelt, moet ze eerst minstens acht weken lang veertien uur per dag in het pikdonker staan.

Zelfs de kleinste hoeveelheid licht tijdens die donkere periodes zorgt ervoor dat de plant niet tot bloei komt. Het is dus wel mogelijk om de kerstster opnieuw in bloei te krijgen, maar het is heel wat eenvoudiger om rond de feestdagen een nieuwe plant te kopen.

Tips bij de aankoop van een kerstster

Let er al bij de aankoop op dat de kerstster op een warme en tochtvrije plek staat . Planten die bij de deur van de winkel of zelfs buiten worden verkocht, hebben meteen al een kleinere overlevingskans dan sterren die er in de winkel warmpjes bijstaan.

op dat de kerstster op een Ook op weg naar huis moet de plant worden beschermd tegen kou en tocht. Wikkel haar dus goed in papier en neem haar zo snel mogelijk mee naar huis.

