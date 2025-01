Witloof: 25 heerlijke gerechten voor het hele gezin

Uit een studie van onderzoeksbureau GfK Belgium, in opdracht van VLAM, blijkt dat de populariteit van Belgisch witloof jaar na jaar slinkt. En daar willen wij graag verandering in zien komen. Laat je verrassen รฉn inspireren door onze 25 heerlijke gerechten met witloof!

De Belg kocht in 2021 gemiddeld 3 kg witloof. Dat is een zeer laag cijfers en er is niet meteen een kentering in zicht. Jongere generaties laten namelijk steeds vaker witloof links liggen, terwijl het net een van de populairste groenten is bij gepensioneerden.

Witloof is net een veelzijdige en gezonde groente die zeker een plekje op je bord verdient!

Verschillende soorten

Belangrijk om te weten is dat er twee soorten zijn: grondwitloof en waterwitloof. Grondwitloof groeit in volle grond, en heeft de รฉchte, volle witloofsmaak. Het is net iets intenser van smaak dan het “gewone” waterwitloof dat in bakken of met water wordt gekweekt. Deze variant is minder arbeidsintensief en dus ook minder duur dan grondwitloof.

Haal er het beste uit!

Verwijder de buitenste bladeren en snij het einde van de basis om de bittere smaak te voorkomen.

Bestrijk de rauwe groente met citroensap om zijn witheid te behouden.

Recepten met rauw witloof

Recepten met gestoofd witloof

Nog andere najaarsgroenten vind je hier:

