In de tuin, in het bos of gewoon in de winkel: kastanjes kun je deze tijd van het jaar overal vinden. En je raapt ze maar beter op, want ze zijn o zo lekker in een gerecht! Benieuwd? Laat je inspireren door onze gerechten met kastanjes.

Welke kastanjes kies je?

Let er wel goed op dat je de juiste kastanje raapt, want niet iedere kastanje is eetbaar. De eetbare variant is de tamme kastanje, en die herken je aan de bolster met lange, stekelige naalden, en het wit pluimpje aan de onderkant van de herfstnoot. De bolster van de wilde kastanje heeft veel minder én kortere stekels, en de noot is helemaal rond zonder pluimpje. Die variant is niet eetbaar, maar kun je wel gebruiken als ecologisch wasmiddel.

Koken met kastanjes

Voor je kunt werken met kastanjes, moet je ze eerst pellen. Niet zo moeilijk, alleen vraagt het wel wat tijd. Breng om te beginnen een pan met water aan de kook. Maak vervolgens in elke kastanje een inkeping met je mes in de vorm van een kruis. Doe de kastanjes in porties in het kokend water en haal ze er na vijf minuutjes weer uit. Laat even afkoelen, maar probeer ze te pellen als ze nog lichtjes warm zijn. Zo krijg je de schil en het zaadvelletje er makkelijker af. Klaar!

Gerechten met kastanjes

Ook het proberen waard:

