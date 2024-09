Glutenvrij gebak: 15 heerlijke recepten

Ben je glutenintolerant of heb je een -allergie? Dan is het niet zo makkelijk om gebakjes en taart te vinden. Maar waarom maak je ze niet eens zelf? Met onze recepten voor glutenvrij gebak lukt het vast en zeker!

Wat zijn gluten?

Gluten is de naam voor de groep van eiwitten die voorkomen in granen: denk maar aan tarwe, rogge, gerst en haver. Ze zorgen ervoor dat je deeg goed ‘plakt’ en dat brood en gebak goed kan rijzen.

Glutenintolerantie

Normaal gezien worden gluten makkelijk verteerd in het maagdarmkanaal, maar voor mensen met een glutenintolerantie is dat niet het geval. Als ze gerechten eten waar gluten in zitten, reageert hun immuunsysteem met antistoffen waardoor ze er erg veel last van kunnen ondervinden.

Gelukkig zijn er intussen al heel wat heerlijke glutenvrije recepten om uit te proberen. De gebakjes hieronder zijn zò lekker dat je het verschil met ‘gewoon’ gebak niet eens merkt.

Glutenvrij gebak

Meer lekker gebak

