Goeie vraag: hoe maak je glutenvrij stoofvlees?

Help, een van de gasten aan tafel mag geen gluten eten. Hoe pas je dan een gerecht zoals stoofvlees aan? Culiredactrice Sofie legt uit.

Lezeres Chantal: “Waarmee kan ik bloem vervangen in stoofvlees voor iemand met glutenintolerantie?”

Glutenvrij stoofvlees maken

Culiredactrice Sofie: “Bij stoofvlees is er meer wat je moet vervangen dan de bloem alleen. Voor glutenvrij stoofvlees moet je ook opletten met…

bouillonblokjes : niet iedereen gebruikt dit in stoofvlees, maar als je dat wél doet, check dan of ze glutenvrij zijn (dikwijls is dat niet zo). Je kunt natuurlijk je bouillon helemaal zelf maken, dan ben je zeker.

: niet iedereen gebruikt dit in stoofvlees, maar als je dat wél doet, check dan of ze glutenvrij zijn (dikwijls is dat niet zo). Je kunt natuurlijk je bouillon helemaal zelf maken, dan ben je zeker. brood : te vervangen door glutenvrij brood, of laat het brood weg en bind de saus nadien met een glutenvrij bindmiddel (bijvoorbeeld met maïsbloem of aardappelbloem).

: te vervangen door glutenvrij brood, of laat het brood weg en bind de saus nadien met een glutenvrij bindmiddel (bijvoorbeeld met maïsbloem of aardappelbloem). bloem : maïszetmeel is een veilige vervanger die je meestal wel in huis hebt. Ook aardappelzetmeel, rijstbloem of arrowroot – gemaakt van het zetmeel van de wortel van een tropische plant – mag je gebruiken.

: maïszetmeel is een veilige vervanger die je meestal wel in huis hebt. Ook aardappelzetmeel, rijstbloem of arrowroot – gemaakt van het zetmeel van de wortel van een tropische plant – mag je gebruiken. bier: kan ook gluten bevatten, kies voor glutenvrij bier (check het etiket!).

Maar het is wél mogelijk om lekker stoofvlees te maken zonder gluten. Je moet er alleen een beetje extra bij nadenken. Twijfel je, dan kun je altijd raad vragen aan de persoon die geen gluten mag eten zelf (deze mensen weten meestal zeer goed wat wel en niet kan) of aan de begeleidende arts of diëtist.”

Glutenintolerantie, wat is dat eigenlijk?

Glutenintolerantie of coeliakie is een auto-immuunziekte waarbij gluten (eiwitten die onder andere in brood, pasta, koekjes, gebak, pizza, bier en bloem voorkomen) het slijmvlies van de dunne darm beschadigen. Je voeding niet aanpassen wanneer je coeliakie hebt, beschadigt je darmen. Strikt glutenvrij eten is dan dus een must.

Er zijn ook mensen die geen coeliakie hebben, maar wel goed reageren op een glutenvrij dieet. In dat geval kan er sprake zijn van glutensensitiviteit. Ook zij laten gluten best links liggen, maar het kan wat minder streng.

