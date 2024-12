Hapjes met bladerdeeg: 15 makkelijke lekkernijen

Het is niet altijd even makkelijk om een lekker aperitiefhapje klaar te maken dat bij iedereen in de smaak valt. Maar met bladerdeeg zit je bijna al-tijd goed! Zeker wanneer je gaat voor een van deze 15 hapjes met bladerdeeg.

Kant-en-klare bladerdeeghapjes zijn lekker, maar wacht tot je deze lekkernijen een kans hebt gegeven. Onze Libelle-chefs hebben ze stuk voor stuk getest, dus de smaken zitten sowieso goed. Laat je inspireren door onze favoriete hapjes met bladerdeeg!

Hapjes met bladerdeeg

Tips voor de lekkerste hapjes

Maak de hapjes niet te veel op voorhand klaar. Zeker wanneer je een natte vulling hebt, riskeer je dat het bladerdeeg zompig wordt voor het afgebakken is.

klaar. Zeker wanneer je een natte vulling hebt, riskeer je dat het bladerdeeg zompig wordt voor het afgebakken is. Wil je toch op voorhand werken, vries de hapjes dan in . Zelfgemaakte kant-en-klare bladerdeeghapjes hoef je dan gewoon in de oven te schuiven.

. Zelfgemaakte kant-en-klare bladerdeeghapjes hoef je dan gewoon in de oven te schuiven. Bladerdeeg is best zo koud mogelijk wanneer je ermee aan de slag gaat. Hoe warmer het wordt, hoe sneller het zal scheuren.

wanneer je ermee aan de slag gaat. Hoe warmer het wordt, hoe sneller het zal scheuren. Strijk je hapjes in met wat losgeklopt ei + melk. Dat zorgt voor een mooie glans.

Reken op 6 hapjes per persoon als er daarna nog meerdere gerechten volgen.

als er daarna nog meerdere gerechten volgen. Bij sommige hapjes kun je het bladerdeeg zonder problemen vervangen door filodeeg. Je hapjes worden dan nóg krokanter!

