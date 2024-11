Vegetarische hapjes: 15 makkelijke recepten

Wil je graag uitpakken met de lekkerste hapjes waarvan iedereen kan genieten? Dan zit je met deze vegetarische hapjes zeker goed. We kozen er 15 uit die gegarandeerd een succes zullen zijn!

Dit jaar schuiven we de de toastjes paté, krabcocktails en hapjes met gerookte zalm even aan de kant en kiezen resoluut voor vegetarische hapjes. En geen paniek: je hebt echt geen vlees of vis nodig om verrassend uit de hoek te komen!

Vegetarische hapjes om van te smullen

